Jon Snow (på bilden), Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister och du? Nu söker succéserien Game of Thrones skådespelare från Norden till åttonde och sista säsongen. Foto: Helen Sloan/TT

Nu kan du spela en roll i Game of Thrones episka upplösning

Skådespelare med nordiskt ursprung söks till succéserien