I övningen i ingår samtliga stridskrafter. Förbanden i Skaraborg kommer att vara aktiva med hundratals fordon på vägarna.

– Från P4 kommer ett par tusen man att delta i övningen som för vår del drar igång på allvar framåt helgen, säger Överstelöjtnant Niklas Blomqvist, P4.

Det rör sig om en mekaniserad bataljon och ett tungt transportkompani från P4. Dessutom deltar hemvärnsbataljonerna i Skaraborg och Trängregementets logistikbataljon.

– Våra enheter kommer att med lastbil transportera sig till Mälardalenområdet. Vi åker först till Enköping, sen till Stockholmsområdet och därefter mot Nyköpingstrakten. Vi har även folk på olika platser här i Skaraborg och västkustområdet.

Håll avstånd

Niklas Blomqvist vill uppmana allmänheten att vara observant i trafiken.

– Lyssna på trafikinformation och se till att hålla avstånd.

Aurora 17, som inte är en NATO-övning, görs för att öva förmågan att möta överraskande fientliga angrepp mot Sverige. Förband från Danmark, Norge, Estland, Finland, Frankrike och USA är inbjudna att delta. Totalt rör det sig om ungefär 1 000 personer från dessa länder.

– Det är alltså flera NATO-länder som deltar, men de gör det som enskilda nationer, betonar Niklas Blomqvist.

Landar på vägen

Även flygflottiljen på F7 Såtenäs deltar i övningen och kommer att bland annat öva start och landning med JAS 39 Gripen och Hercules på väg 44 mellan Lidköping och Grästorp.

– Under onsdagen mellan klockan 9 och 15 kommer man att flyga med JAS 39 Gripen. Väg 44 kommer då att stängas av och trafiken leds om via Häljestena, säger John Lidman som är kommunikationschef på F7.

– Under torsdag förmiddag blir det samma sak, och under eftermiddagen fram till klockan 15 kommer vi att byta flygraka för att öva med Hercules. Då stängs vägen av helt under kortare perioder.

Beroende på vädret kommer man att göra mellan 5 och 15 landningar och starter under de två dagarna. Ett område runt vägsträckorna kommer att vara skyddsobjekt och därmed helt avstängt för allmänheten.

– Vi tror ändå att detta drar en del intresserade. Man bör dock tänka på att det är svårt att parkera i närheten, säger John Lidman.

Aurora 17 pågår från 11 till 29 september.