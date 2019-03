Två gånger per år hålls restaurangveckan i Skara. Dels under kulturveckan på hösten, och dels under våren. Nu är det dags för den femte restaurangveckan sedan starten 2017.

– I år är det åtta näringsställen som är med, säger Peter Gustavsson på Mega, som samordnar arrangemanget och håller i marknadsföringen.

Restaurangveckan pågår mellan 18 till och med 23 mars.

– I år deltar Skara Stadshotell, Enjoy, Bianco, Jula Hotell och Konferens, Bryggeriet Sportsbar, Pizzeria Viktoria, Brunnsbo Gästgifveri och Munken Deli, säger Peter Gustavsson.

Avsikten med veckan är att visa Skaras utbud och få fler att fortsatt gå ut och äta på kvällarna.

– Vi går ut med annonser i pressen och på sociala medier. Alla menyerna kan man se via Megas hemsida. Man kan välja förrätt och varmrätt, eller varmrätt och efterrätt, precis som man vill.

Tidigare restaurangveckor har tagits väl emot av Skaraborna och och enligt Peter Gustavsson varit mycket välbesökta.

– Vi har inget givet tema, utan varje restaurang får möjlighet att presentera sitt eget koncept.

– Det är ett bra tillfälle att upptäcka vilka bra restauranger vi har här i Skara, säger Peter Gustavsson.