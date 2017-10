Konferensen började med presentation av Sweden Game Arena, följt av Dataspelsbranschens styrelse som tillsammans med representanter för Högskolan i Skövde pratade framtidsfrågor.

– Sedan blir det matchmaking, paneldebatter och nätverkande för alla våra gäster. Dessutom har vi över 40 spelprojekt på plats och mer än 30 talare, säger Magnus Ling på Sweden Game Arena.

Växer

Konferensen som pågår under onsdag, torsdag och fredag, är inne på sitt åttonde år. Den har vuxit och upptar nu fyra hallar på Arena Skövde.

– Den stora ökningen skedde 2016 när vi gick från 300 deltagare till över 800. Det gjorde att vi har en helt annan exponering ute i spelindustrin. Bland annat har vi BBC Radio här för att göra ett reportage.

Vilka är höjdpunkterna under konferensen?

– Vi försöker ju täcka alla discipliner för spelstudenterna. Själva bredden är väl styrkan, här finns något för alla, säger Magnus Ling.

En av alla datastudenter som provade olika spel var Kasper Kerpeten, som läser nätverk på Axevalla folkhögskola.

Inspiration

– Jag är här för att få inspiration och uppleva kreativiteten inom IT-branschen, säger Kasper efter att provskjutit VR-jaktsimulatorn Divine Robot.

– En intressant fråga är vad vi kan och ska göra med IT som är en så stor del av vår verklighet. Nu ska jag gå på ett föredrag om support för svenska dataspel.

Från Uppsala universitet kommer Raoul Man som är en av skaparna bakom projektet Your Bartender, ett spel där man ska blanda drinkar i en stressig, simulerad barmiljö.

– Det här är ett fantastiskt tillfälle att träffa folk i branschen, tycker Raoul.

Klassisk musik

Under torsdagen inleds verksamheten med musikerna i Critical Hit under ledning av Jason Hayes, music director på Riot Games. De framför musik från kända dataspel som World of Warcraft, Super Mario, Tetris och en mängd klassiska dataspel.

På torsdagskvällen blir det middag med 400 gäster när Skövde Academic Game Award, ett pris instiftat av kommunen, delas ut och vinnande team får 20 000 kronor.

Sweden Game Conference är för branschfolk och pågår till och med fredag. Till helgen byter man namn till Sweden Game Festival och öppnar för allmänheten.