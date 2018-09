Tredje upplagan av Sweden Outdoor Festival anordnades i helgen. Arrangörerna uppskattar antalet besökare under helgen till 8 000 personer.

Hela 98 procent skulle rekommendera ett besök på festivalen till sina vänner.

- Festivalen har vuxit i sin utformning och vi har i år två jämbördiga dagar, både till innehåll och till antal besökare. Vi har nu befäst den mötesplats för friluftsliv och mat på Billingen som vi vill skapa. Vi är mycket nöjda med att vi lockar en liknande mängd personer som året innan, säger Micael Worbin på Next Skövde som är en av arrangörerna.

Lördagen bjöd bland annat på en mycket välbesökt föreläsning av årets äventyrare Fredrika Ek som berättade om sin cykelutmaning. St Lukas kyrka fylldes på bara ett par minuter och det blev ståplats för att alla skulle få plats. Några andra som utmanade sig själva får rullskidåkarna i backracet i Billingen rollerski, som kämpade sig uppför den branta backen till målet vid Billingehus. Söndagen fortsatte med den nya satsningen Family outdoor Race.

100 tävlande familjer tog sig an den roliga och lite utmanade äventyrsbanan. De avverkade t.ex. tillsammans åtta kilometer linbaneåkning och passerade 5 000 gånger genom bildäcken.Söndagen bjöd också på fler föreläsningar och en häftig uppvisning av sverigeeliten i big jump i mountainbike. Båda dagarna fanns det ett 25-tal olika friluftsaktiviteter på plats. Besökarna kunde prova på allt från klättring och kajakpaddling till ponnykörning och olika parasporter. Försvarsmakten fanns på plats och tappra besökare tillbringade hela 800 minuter i jägarvila i deras utställningsmonter.

- Det är totalt 200 personer involverade under helgen och alla har verkligen bidragit till en god friluftsupplevelse för våra besökare, säger Lotta Stigsdotter, destinationsutvecklare på Next Skövde.

Och så pågick SM i utomhusmatlagning med deltävling under lördagen och final på söndagen. Det fanns också möjlighet att själv prova på utematlagning i olika former. Fyra kubik ved gick det åt i matlagningsområdet under helgen, så röken ringlade konstant över området. Laget Team Family stod som slutgiltiga segrare och försvarade därmed sin förstaplats från förra året.

