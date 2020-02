Han och sjuåringen Sixten DM blev nämligen uttagna till finalen av Lövsta Future Challenge Jumping Unga hästar som torsdag-söndag avgörs under Gothenburg Horse Show.

Totalt är det tio svenska ekipage – ”Framtidens stjärnor” – som ställs tio utländska i samma ålder, i tre klasser – 1,30; 1,35 och 1,40.

Tanken är att deltagandet och uppevelsen att tävla inför ett fullsatt Scandinavium ska inspirera ryttare och hästägare till en fortsatt internationell satsning.

Nils och Sixten DM kvalade in via Breeders Trophy i Flyinge. Under 2019 tog de sig också till sexårsfinal i Falsterbo och Champion of the youngsters. Lägg därtill start i unghäst-VM med en placering internationellt 1,35.

Finalister Lövsta Future Challenge Jumping Unga hästar: Pontus Westergren / Hästkullens DiMarabou, Andre Brandt / Casanova Hästak 1359 DWB, Johanna Wall / Fiora Bella SN, Victoria Almgren / Mr Vain GJ, Linnea Ericsson Carey / Contadour, Sofia Farman / Copernicus, Shane Carey / Ulla Bella Hästak, Nils Strid Svensson / Sixten DM, Johanna Säll Karlsson / Hot Stuff, Caroline Persson / MWJ La Bella Ragazza