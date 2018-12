Musikalföreställningen Från Broadway till Duvemåla har turnerat i landet sedan 2016.

Det är en föreställning som plockar godbitar ur en rad av de mest kända musikalerna.

I produktionen samlas några av de mest namnkunniga musikalartisterna i Sverige. Victoria Tocca, Laila Adèle, Niklas Asknergård, Joachim Bergström, Malena Tuvung, Alexander Lycke och Martin Kagemark är sångsolister i föreställningen. I bagaget har de huvudroller i uppsättningar som Phantom of the Opera, West Side Story, Kristina från Duvemåla, Cats, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar och My Fair Lady.

Föreställningen på Vara konserthus den 27 mars är redan slutsåld. 6 april sätts föreställningen upp på Stadsteatern i Skövde.

Efter sommaren väntar en föreställning på Stadsteatern i Falköping den 4 oktober, som följs av ett nytt besök på Vara konserrthus den 23 oktober.