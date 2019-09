Förra helgen var det spontan cruising i stan, kanske inte helt enligt regelboken men nog så trevlig att beskåda! Personligen tyckte jag denna variant var betydligt mer givande då det var större variation på fordon allt från blänkande jänkejärn till epor och högtalarstinna volvos. Att det en var en helt underbar kväll vädermässigt gjorde det inte sämre precis.

Sociala medier som Facebook ger helt otroligt stor spridning för liknande händelser, förr hade det gått åt porto för en högst ansenlig summa för att nå lika många personer! Men trots denna vida spridning hade tydligen polisen helt missat vad som var på gång och kom insläntrandes på sluttampen, omvärldsbevakning verkar inte vara deras prio precis!

Apropå Facebook, så fick just min facebookapp lite spjuveraktig feeling i lördags. För helt plötsligt hade hela min bildbank från telefonen publicerats på nämnda sida. Något en bekant så vänligt hörde av sig och påpekade. “ÄR du säker på att du ska blotta hela din kamerarulle?” stod det i sms:et. Alltså den kalla kåren som ilade i kroppen när jag insåg vad som hänt! Utan att exakt minnas vad det kunde finnas för olämpligt matrial på mobilen (det är ju trots allt en mobil, som är med överallt...) började jag i högst forcerat tempo att försöka radera bilderna. Och av någon förbaskad anledning vägrade det låta sig göras. Bilderna låg där dom låg! Nu kopplades även barnens mamma in för att försöka rädda upp situationen, men ingen framgång där heller. Situationen hade ju naturligtvis varit än mer pressad om jag hade haft bilder på lösenord eller t.ex. bilder av lite mer naturlig karaktär, som jag ehe, naturligtvis inte hade.

Annons

Instinkten att brutalt sammanföra mobilskrället med den hårdgjorda ytan runt omkring mig blev närmast övermäktig men det hade bara ytterligare fördröjt bildsaneringen. Till slut googlades det fram hur kontot kunde avaktiveras och efter ett par försök fick jag äntligen min FB-profil dold för omvärlden. Efter ett dygn provade jag igen att logga in för att försöka åtgärda det hela, men då var allt som vanligt igen. Bara de bilder jag laddat upp med vilje fanns kvar, mycket märkligt! Vet inte vem jag är mest upprörd på, kinesen som tillverkat min spiontelefon eller Zuckerbergs lakejer som utvecklat detta halvfabrikat till app!? Nu gick det ganska bra, tror jag, ingen som sagt något i efterhand i alla fall. Hur som helst, kamerarullen kommer i framtiden ha en ganska kontinuerlig censurering, just in case! God morgon!

Veckans hiss: Man är ju inte sämre än att man kan ändra sig

Veckans diss: Längesedan jag såg en älg...