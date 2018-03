Att ordinarie riksdagsledamoten Josef Fransson och Tobias Andersson, ordförande för Ungsvenskarna, finns med högt upp på SD-listan i Skaraborg är knappast någon överraskning. Den inbördes placeringen stämmer också överens med den nominering som nyligen gjordes på distriktsnivå.

Thomas Morell på fjärdeplatsen kan däremot möjligen ses som en liten överraskning med tanke på att han gick med i partiet så sent som i juni i fjol. Josef Fransson, som utöver att vara kandidat på listan, också har suttit med i valberedningen har däremot inga svårigheter att försvara Morells placering.

– I valberedningen på riksplanet lyfter vi in vilka kandidater vi vill. Det viktiga är att vi kollar dem noga innan. Morell beskrivs av alla som känner honom som extremt kompetent, lojal och påläst. Han har också ett fokus på transportfrågorna, som partiet vill jobba mer med, säger Fransson.

Läs mer: Thomas Morell till Sverigedemokraterna

Läs mer: Morell extranamn på SD:s riksdagslista

Morell själv har heller inte gjort någon hemlighet av att han vill in i riksdagen. Nomineringen till trots understryker han dock att inget är klart än utan att det är valkonferensen den 16 till 18 mars som ska fastställa listan.

– Men jag är glad, stolt och tacksam att jag blivit föreslagen och att man känner förtroende för mig och den kunskap jag besitter i de frågor jag har profilerat mig i, säger Morell.

Annons

– Det vore också fantastiskt roligt om jag kommer in, sen handlar det om att leverera. För mig handlar det att jobba hårt för det jag brinner för, vilket är trafikfrågor samt lag och ordning i transportbranschen.

Du är placerad på en fjärdeplats på Skaraborgslistan och på en 45:e plats på de övriga distriktslistorna. Har det någon betydelse på vilket mandat du kommer in?

– Vad det handlar om är att göra en bra valrörelse, sen spelar det ingen roll via vilken lista jag kommer in. Det viktigaste är att jag kommer in så jag kan påverka de frågor jag jobbat så länge med, säger Thomas Morell.

Utöver att ha topplaceringar på Skaraborgslistan har den nämnda trion Fransson, Andersson och Morell alltså fått givna placeringar på de övriga distriktslistorna, där alla har 60 namn gemensamt. Där är Fransson 15:e man medan Andersson är 29:a och Morell, som nämnts, 45:e man.

– Vi har 49 mandat i dag och räknar med att vi kommer att växa, så även utifrån den placeringen på listan kommer Morell garanterat in, säger Josef Fransson.

En namnkunnig SD:are som däremot inte får fortsatt förtroende enligt valberedningens förslag är Kent Ekeroth, som nu får se sin plats förverkad efter en turbulent period

– Jag kommenterar inte enskilda namn men kan konstatera att vi har en valberedning på elva personer och det gäller att vinna dess förtroende. Själv känner jag mig trygg i att valberedningen har presenterat ett bra förslag, säger Josef Fransson.