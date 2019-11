Siffrorna talar sitt tydliga språk. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. Bara i Sverige anmäldes närmare 36 700 fall av misshandel mot kvinnor under 2018. Ämnet är med andra ord i högsta grad aktuellt.

Monica Green är ordförande i UN Women Skaraborg. Hon konstaterar att våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.

– Det här våldet har många former. Det finns i hemmet, i nära relation, det finns i form av sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord, säger Monica Green.

– Det drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Miljontals kvinnor lever också i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv, tillägger hon.

”Pandemi”

Monica går till och med så långt att hon beskriver problemet som en pandemi över hela världen och jämför med den uppmärksamhet som gängvåldet i Sverige fått på senare tid.

– Våld mot kvinnor uppmärksammas inte på långa vägar i samma utsträckning, även om problemet är minst lika allvarlig som gängskjutningarna, påpekar Green och refererar till den pågående debatten i samhället.

Arbetet mot att avskaffa våld mot kvinnor pågår dock varje dag enligt Monica Green. Just den 25 november uppmärksammas kampen extra mycket på olika sätt. Bland annat lyser flera kända byggnader runt om i världen i orange, som Empire State Building och FN-skrapan i New York och EU parlamentet i Bryssel och Strasbourg.

I Skövde hänger man på och lyser upp Arena Skövde i den speciella färgen som beskrivs som en ljus och optimistisk färg, som får representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

UN Women Skaraborg har även aktiviteter på gång under dagen för att lyfta ämnet. Under lunchtid befann sig en grupp på Commerce i centrum och bjöd på klementiner. Samtidigt bjuds allmänheten till Rosa huset där det hålls öppet hus under sen eftermiddag och tidig kväll.

– På Rosa huset är det föreläsningar och musik. Dessutom bjuder vi på rotsakssoppa. Syftet med kvällen är att diskutera frågan om våld mot kvinnor och även tala om hur vi ska göra för att få en rätsida på problemet, säger Monica.

Svårt få ändring

Med den uppmärksamhet som frågan ändå haft under ganska många år är det givet att undra om arbetet gett någon effekt. Svaret från Green är att det dessvärre inte syns någon radikal och konstant förbättring trots alla insatser.

– Vi såg att siffran gick ner under några år, men vände på ett negativt sätt i fjol då 22 kvinnor dog i Sverige på grund av den här typen av våld.

Samtidigt har mycket hänt som gör att det finns hopp om bättring menar hon.

– Lagstiftningen har skärpts genom åren. I dag har vi en starkare lagstiftning för utsatta kvinnor och den här typen av våld uppmärksammas mer både inom socialtjänst och polisen.

– Även kommunerna satsar på och synliggör frågorna mer nu. Där det finns misstankar avseende misshandel ställer man frågan tydligare och tror inte automatiskt på bortförklaringar, säger Green.

Attitydförändring

När det gäller att få till en bestående förändring är det framför allt ett arbete som måste göras menar hon.

– Det är viktigt att förändra attityderna där våldet föds. Man måste in mycket tidigare. Det måste ske ett förebyggande arbete och det gäller att ändra mäns värderingar i grunden.

Tycker du att det finns ett hopp om förändring?

– Ja, hoppet är det sista som överger en. Och det här är människors verk, därmed går det att förändra attityder, säger Monica Green.

Fotnot: Även polisen uppmärksammar Orange Day. Via deras facebooksida kan man mellan 17 och 19 idag, den 25 november, chatta med personal som har speciell kompetens på området. Budskapet från dem är att det finns hjälp att få.