Fakta: Det är frasbrand

Frasbrand är en bakteriesjukdom som framför allt smittar nötkreatur men som även kan drabba får. Människor, hundar och katter kan inte smittas men grisar, hjortar och hästar blir i ovanliga fall sjuka. Bakterien finns i jorden och kan ge lokala utbrott. Man förmodar att djuren blir smittade via bete, eventuellt även via vatten. Det är oftast snabbväxande unga individer, mellan sex månader och två år, i god kondition som insjuknar. Vanligen blir djur sjuka under sommar och höst, ibland kopplat till kraftiga regn eller grävarbeten.

Källa: Lantbrukarnas riksförbund.