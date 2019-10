Skottlossningen bröt ut på 74 Utica Avenue omkring klockan sju på morgonen lokal tid. Skjutningen uppges ha skett utanför en privat klubb, namngiven som Triple A Aces. Två personer tagits in för förhör men anledningen till dödsskjutningen är fortfarande okänd.

Den troliga klubben saknar officiellt sprittillstånd och affärstillstånd. Lokalen har fått en tidigare anmälan, 2008, för att ha bedrivit nattklubbsverksamhet.

– Det verkar som om platsen har funnits ett tag, och att dess verksamhet har hamnat under radarn, säger Tony Herbert som har en ombudsmannaroll på New Yorks multikulturella handelskammare för restauranger och nattklubbsverksamhet till New York Post.

