För höstterminen 2018 får Sveriges skolor dela på en miljard kronor. Alla får mer, men mest får de skolor och kommuner som har störst behov. För Västra Götalands län innebär det att kommunerna sammantaget kan ta del av drygt 150 miljoner kronor. Mest pengar per elev går till Gullspångs, Melleruds och Töreboda kommun.



– Det är din ansträngning i skolan som ska avgöra din framtid. Den ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

Kunskapsresultaten i svensk skola ökar – barnen lär sig mer. Men ska utvecklingen fortsätta i samma riktning måste ojämlikheten brytas. Alla ska få en bra skola oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Därför tas nu det första steget i ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan, enligt Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov, i syfte att bryta ojämlikheten.

– En gång i tiden hade Sverige ett av världens starkaste och mest jämlika skolsystem, det är klart att vi kan komma tillbaka dit, säger Gustav Fridolin.

– Skolorna och kommunerna bestämmer hur man ska använda sin del av dessa jämlikhetsmiljarder. Det ska bygga på en egen analys av vad som gör mest skillnad här. Vi kommer att följa upp att resultaten stärks och ojämlikhet mellan skolor bryts. Vi stärker också statens möjligheter att kunna ge extra stöd till kommuner som behöver det, säger Gustav Fridolin.

När regeringens satsning är fullt utbyggd förstärks den statliga finansieringen av skolan med sex miljarder kronor årligen genom det nya statliga stödet. Stödet fasas in under tre år, helt enligt Skolkommissionens förslag. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.

Så mycket kan kommunerna i Västra Götalands län ansöka om för 2018, då den första miljarden i stödet fördelas. Kommunerna är sorterade utifrån vilka kommuner som får mest pengar per elev, där den som får mest per elev anges först.

