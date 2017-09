Regeringen satsar en miljard kronor under 2018-2023 på elektrifiering av fordonsparken och biogas. Detta tillkännagavs av närings- och innovationsminister Mikael Damberg under en pressträff på Lindholmen Science Park i Göteborg under tisdagen.

En betydande del av miljardsatsningen läggs på etablering av ett elektromobilitetslabb som planeras ha sin huvudsakliga lokalisering på Lindholmen i Göteborg, berättas i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Forskningsinstitutet RISE, Chalmers och fordonsföretagen ska gemensamt utforma labbet.

— Så väl detta som satsningar på biogas är mycket välkomna besked, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, i pressmeddelandet.

Västra Götalandsregionens har ett starkt engagemang i Lindholmen Science Park, som utgör navet för den expansion av fordonsindustrin och andra branscher som ägt rum på Norra Älvstranden. Elektrifiering av fordon är en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas ställa om vår transportsektor till fossiloberoende, enligt pressmeddelandet.

— Etableringen av ett labb lägger en stabilare grund för fortsatta satsningar inom elektrifiering i Västra Götaland och Sverige, säger Birgitta Losman.