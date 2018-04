Ensam mamma söker är tillbaka med för tionde säsong nästa vår. Ansökningarna var många, eftersom förra säsongen som avslutades med ett frieri.

Nu har fem singelmammor valts ut, som alla hoppas på att bli en av de tre mammor som kommer att söka efter kärleken i Ensam mamma söker på TV3, Viafree och Viaplay. Under några veckor framöver kan man söka in till respektive mamma. Programmet spelar sedan in i sommar.

En av mammorna som är med och hoppas finns kärleken är Mikaela Boman från Vedum. Hon är 32 år och är mamma till tvååriga Havannah. Hon jobbar inom hemtjänsten och beskriver som spontan, romantisk och älskar livet på landet.

– Egentligen spelar inte utseendet så stor roll utan det är personligheten jag går på. Sexighet för mig är att vara snäll. Jag har gått på det där sexpacket innan och det har inte gått så bra, säger Mikaela Boman i ett pressmeddelande.

De andra fyra mammorna som man kan dejta är Theodora Larsson från Borås, Camilla Backman från Västerås, Elin Näslund från Gällivare samt Zarah Skoglund från Sundsvall.

Programledare är artisten Jessica Andersson som även ledde förra säsongen av Ensam mamma söker.

– Efter förra säsongens frieri och med ett stundande bröllop kan vi konstatera att det går att hitta kärleken i Ensam mamma söker. Jag längtar efter att börja spela in den nya säsongen i sommar och önskar alla fem härliga mammor ett stort lycka till, säger Jessica Andersson.