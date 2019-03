Melodifestivalen

Tre stjärnor



Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT

1. Låt: Norrsken

Artist: Jon Henrik Fjällgren

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jon Henrik Fjällgren

Odds Bet365: 46,00

Odds Betsson: 15,00

Odds Unibet: 41,00

Claesson recenserar: Jon Henrik Fjällgrens bidrag har liknats vid en viltolycka. Han lyckas också kopiera toner från Aviciis "Without you" och "Sun is Shining" av Axwell & Ingrosso. Sångaren gör det dessutom i form av jojk, men så heter bidraget också "Norrsken". Det är tredje gången han är med i det här sammanhanget och de två tidigare har det slutat med höga placeringar i finalen.

Han har en ren på film och mer norrländskt än så här kan det knappast bli.

Vinstchans: Hamnar förmodligen på den övre halvan, även om en del tror att det kan räcka ända till Tel Aviv.

Annons

Två stjärnor



Foto: Maja Suslin/TT

2. Torn

Artist: Lisa Ajax

Låtskrivare: Lisa Ajax, Isa Molin

Odds Bet365: 67,00

Odds Betsson: 50,00

Odds Unibet: 81,00

Claesson recenserar: Det här bidraget delar Melodifestivalpubliken. En del tycker att det handlar om en fantastisk och innerlig ballad, den andra menar att låten har väldigt få positiva sidor. Personligen tycker jag att Lisa gör det bästa möjliga av bidraget och scenografin hyllar minimalismen.

Kort sagt en av sångerskan bästa festivalbidrag.

Vinstchans: Hamnar i mitten av finalfältet.

Fyra stjärnor



Foto: Jessica Gow/TT

3. Låt: Hello

Artist: Mohombi

Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo, Linnea Deb

Odds Bet365: 13,00

Odds Betsson: 15,00

Odds Unibet: 17,00

Claesson recenserar: Många är överraskade av att se sångaren i det här sammanhanget. Inte ens barndomsvännen Nano visste att de båda skulle delta. Och Mohombis mål är kristallklart – han är här för att vinna, inget annat.

Den här gången har han också garderat sig med orientaliska rytmer, edm-syntar, trapbeats, falsettsång och G:son som medkompositör.

Det borde ju kunna fånga uppmärksamheten.

Vinstchans: En av de bidrag som har klar medaljchans på lördag.



Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT

Två stjärnor

4. Låt: Victorious

Artist: Lina Hedlund

Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic, Johanna Jansson

Odds Bet365: 151,00

Odds Betsson: 20,00

Odds Unibet: 101,00

Claesson recenserar: Hon brukar beskrivas som "den mörka tjejen i Alcazar", men här tar Lina Hedlund plats i rampljuset. Många var överraskade av att sångerskan tog "Victorius" direkt till final, men hon utstrålar verkligen glädje på scenen.

Det är inte heller första gången hon deltar i det här sammanhanget, hon har varit med som discodiva och sjungit ihop med systern. Men de bråkade för mycket, så det blev ingen fortsättning.

Vinstchans: Nej.



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tre stjärnor

Låt 5: My Own

Artist: Bishara

Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso, Robert Habolin

Odds Bet365: 9,00

Odds Betsson: 5,00

Odds Unibet: 9,00

Claesson recenserar: Han fick sitt stora genombrott i Lidköping och sjunger trots sina 16 år som en rutinerad artist. Vid tonartshöjningen gick det ett sus genom publiken och så var det också på repetitionerna.

Innan Melodifestivalen hade han endast uppträtt i skolmatsalen, men det märktes inte och framträdandet ledde direkt till en final.

Vinstchans: Är med och utmanar i toppen



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fyra stjärnor

6. Ashes To Ashes

Artist: Anna Bergendahl

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl

Odds Bet365: 21,00

Odds Betsson: 25,00

Odds Unibet: 17,00

Claesson recenserar: Anna låter som en ny sångerska. Det har onekligen hänt en del med rösten sedan festivalvinsten 2010. Den är mycket djupare och hon låter som en 80-talssångerska som hittat hem rent röstmässigt. Dessutom är "Ashes to Ashes" en betydligt bättre låt än vad "This is my life" någonsin var.

Jag tycker den växer och är också det bidrag som hamnat bäst på oddsmakarnas lista av de som deltog i Andra chansen.

Vinstchans: Tyvärr tror jag inte det.



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tre stjärnor

7. Chasing Rivers

Artist: Nano

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son, Nano Omar Presskontakt:

Odds Bet365: 101,00

Odds Betsson: 75,00

Odds Unibet: 101,00

Claesson recenserar: Med sin "Chasing rivers" når Nano långt och den är precis så pampig som ni föreställt er. Ett tungt trumbeat, gospelkör och det är ingen tvekan om att han hittat tillbaka rent musikaliskt. Själv kallar han låten "Hold on" 2.0 och jag håller med.

Nano är tillbaka.

Vinstchans: Svårtippad, men landar nog någonstans i mitten.



Foto: Johan Nilsson/TT

Fyra stjärnor

8. Låt: Hold You

Artist: Hanna Ferm & Liamoo

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm, Liam Pablito Cacatian Thomassen

Odds Bet365: 4,00

Odds Betsson: 4,00

Odds Unibet: 5,00

Claesson recenserar: En av finalfältets stora förhandsfavoriter och hamnar också tvåa på oddsbolagens listor. Låten är en finstämd ballad, där Hanna Ferms röst får blomma ut på allvar. Samspelet mellan de båda sångarna i duetten känns också äkta.

Trots lite fladdrande skynken på scenen är det inte en omöjlig vinnare på lördag.

Vinstchans: Absolut!



Foto: Johan Nilsson/TT

En stjärna

9. Låt: I Do Me

Artist: Malou Prytz

Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal

Odds Bet365: 101,00

Odds Betsson: 30,00

Odds Unibet: 101,00

Claesson recenserar: Egentligen undrar jag hur Malou Prytz och hennes låt tog sig till finalen på Friends arena. Det har kallats en stor skräll, men jag kallar det snarare en negativ överraskning.

Den medryckande melodin saknas och jag förstår faktiskt inte hur alla de som röstat tänkt. Men jag har haft fel förr.

Vinstchans: Ingen!



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fyra stjärnor

10. Låt: Too Late For Love

Artist: John Lundvik

Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas “Stone” Johansson

Odds Bet365: 1,50

Odds Betsson: 1,60

Odds Unibet: 1,55

Claesson recenserar: Det är få som tror att någon av de andra artisterna kan peta ner John Lundvik och hans gospelkör från tronen. "To Late For Love" dansade rakt upp i topp på Spotifys topplista och gospelinslaget är verkligen charmigt. Dessutom sprider de en enorm glädje.

Mycket talar därför för att det här gänget får besöka Israel i maj.

Vinstchans: Definitivt!



Foto: Jessica Gow/TT

Två stjärnor

11. Låt: Not With Me

Artist: Wiktoria

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Wiktoria Johansson

Odds Bet365: 15,00

Odds Betsson: 12,00

Odds Unibet: 12,00

Claesson recenserar: Betyget höjs av det spektakulära regnet, men det brukar bara vara Sanna Nielsen som kan komma undan med att ställa upp med en ballad i den här tävlingen.

Wiktoria gör det bra på scenen, men jag tycket låten är alldeles för svag. Detta till skillnad från det countrydoftande bidraget "As I Lay Me Down".

Vinstchans: Nej!



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tre stjärnor

12. I Do

Artist: Arvingarna

Låtskrivare: Mikael Karlsson, Casper Jarnebrink, Thomas “Plec” Johansson, Nanne Grönvall

Odds Bet365: 101,00

Odds Betsson: 75,00

Odds Unibet: 56,00

Claesson recenserar: Det var 26 år sedan de vann med klassiska "Eloise", nu har de inte något emot att göra samma sak igen. Gruppen har en upptemposchlager i "I do". Alla ni som tycker att det var bättre förr vet garanterat hur ni ska rösta.

Det finns också lite influenser från 60- och 70-talet.

Än lever schlagern.

Vinstchans: Kan hamna i mitten.

Läs jag hoppas på Anna och Nano

Hör Melloparodin

Läs Arvingarna önskar ny vinst - 26 år senare

Läs jag möttes av enorm kärlek

Läs Anna Bergendahl berättar om sin tuffa period

Thomas G:son behåller det svenska rekordet