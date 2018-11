Kommundirektören Gustaf Olsson hälsade välkommen till middagen och höll sedan ett tal till jubilarerna, där han gjorde en återblick 25 år tillbaka till 1993. Vid festligheten deltog förutom jubilarer och chefer även kommunstyrelsens presidium, bestående av Ylva Pettersson (M), Lars Berg (C) och Fredrik Nordström (S). Efter middagen spelade trubaduren Peter Kling ett knippe nya och äldre låtar av artister som Aviici och Beatles. Många sjöng med i refrängerna vid borden. Kommunstyrelsens ordförande gratulerade jubilarerna och tackade för deras mångåriga engagemang i arbetet.

Elva medarbetare i Skara kommun mottog gåvor för 25 år i tjänst: Marie Lidberg, Pernilla Johansson, Carin Törn, Christina Börjesson, Gunilla Kihlström, Margareta Johansson, Lena Lundén, Camilla Ek, Ann-Marie Granli, Annika Karlsson och Elisabeth Algpeus.

Gåvan består av antingen ett smycke, armbandsur, konstverk eller någonting annat av bestående värde som medarbetarna själva har fått välja.

Under utdelningen höll närmaste chef tal till varje jubilar. Några har arbetat på samma arbetsplats under alla år, medan andra har valt olika banor under sin tid i Skara kommun. Eftersom kommunen är en stor arbetsplats finns många möjligheter att utveckla sig i sitt yrkesliv och ta olika roller. Samtalen kring borden kretsade också runt hur det har varit och är att arbeta inom sitt yrke.

- Ingen dag är den andra lik. Dagarna är fulla av överraskningar, säger Carin Törn, förskollärare på Ardalaskolan i ett pressmeddelande.