Boken Fina flickor är den första i en trilogi om den lite naiva Clary som på en dans träffar sin blivande man Bruno.

Historien utspelar sig i 30-talets Sverige och speglar samhällsutvecklingen fram till 1939. Gunve belyser konflikten mellan de lite finare familjerna och arbetarklassen, kvinnor som vill skaffa sig en yrkesutbildning, men hindras av sina män. På den tiden sågs män som familjens självklara överhuvuden. Hon tar även upp den tidens politiska strömningar, som fascinerade många under denna tidsepok.

Även titeln Fina flickor är tvetydig och syftar på den tidens syn på sex före äktenskap.

– Det är ingen vanlig kärleksroman, utan något mycket mer, säger hon.

Marianne Gunve har plockat stoff till bokens karaktärer delvis från sin mor och far och vävt in livserfarenhet. Men mest är det fria fantasier, enligt henne själv.

Under sin yrkeskarriär arbetade Marianne som lärare i Göteborg och efter vidareutbildning till speciallärare i Hjo och i Tidaholm. Därefter hade hon uppdrag som utredningspedagog och pedagogisk konsult med egen firma. Hon specialiserade sig inom dyslexi och dyskalkyli och höll föreläsningar från norr till söder i samarbete med logopeder och psykologer. Att hon blev författare senare i livet menar hon är en ren slump.

– Jag har skrivit mycket förr, både poesi och noveller, men kanske framförallt rapporter och rekommendationer under min tid som utredningspedagog, säger hon.

Annons

Hennes drivkraft har hela livet varit hennes nyfikenhet.

Hon förklarar:

– Genom att ständigt vilja lära sig något nytt, kan man hamna lite varsomhelst, säger hon lite kryptiskt.

Hon tillägger att hon tillåter sig att hoppa på de tåg som råkar passera hennes väg. Det har lett till att hon gått kurser i måleri och kreativt skrivande och träffat skådespelare och författare, som hon annars inte hade mött. Det har inspirerat henne och utan alla möten hade hon kanske aldrig påbörjat sin trilogi.

– Jag har egentligen inte så gott självförtroende som författare, men jag döljer det väl, säger Marianne Gunve och skrattar till.

Allt hon någonsin gjort har hon gjort "all in", så även i fallet med boken om Clary och Bruno. Det ligger ett enormt researcharbete bakom projektet. Minsta detalj från det som var tidstypiskt har grävts fram. Allt från dåtidens matrecept och färg på läppstift till Stockholms spårvagnars tidtabell. Att slarva ens med det minsta ger ett icke trovärdigt intryck, förklarar hon. Här och där i texten har hon även lagt in tidstypiska uttryck, som för dagens läsare kanske kan te sig en smula gammaldags, men som hon menar ger läsaren ett mer autentiskt intryck.



Foto: Kristina Claesson

– Jag ställer höga krav på mig själv. Ambitionen är att skriva skönlitterärt och då kan du inte fuska. Det har nog med min personlighet att göra. Jag vill alltid vara påläst.

Med alla fakta på hand började hon skriva och historien om Clary och Bruno bara flödade ur fingrarna på henne.

– Jag blev faktiskt överraskad själv, det måste jag säga. När jag började med Fina flickor flöt den bara på.

Under arbetets gång har Marianne Gunve förstått att författandet är något som passar henne perfekt.

– Jag har så mycket att skriva om, så mycket livserfarenhet att ösa ur. Jag brukar säga att jag gått i passion, inte i pension.

Marianne Gunve har också lärt sig att efterarbetet, själva redigeringen av texten, tar enormt mycket tid. Lika mycket som skrivandet och lite till.

När hon trodde att manuset till Fina flickor var färdigt, skickade hon det till en lektör i Stockholm, Kris Kite Stenmark.

– Hon var stenhård i sin granskning av manus. Men tack vare henne skrev jag om alltihop från början. Det tog tre månader och då jobbade jag från åtta på morgonen till sent på kvällen varje dag, även helger. Det kräver själ, hjärta och tid.

Det var för precis ett år sedan.

Hon förklarar att hon chockerades av hur lång tid efterarbetet kan ta.

– Nu är det 381 sidor där vartenda ord är analyserat.

Men Marianne menar att det var värt allt slit på många sätt.

– Inte minst fick jag 150 sidor till godo inför nästa bok i trilogin. Jag jobbar med den för fullt. Den ska skildra 40-talet och utbrottet av andra världskriget.

Den sista boken i trilogin kommer att handla om 50-talet.

Har du någon förebild i ditt författarskap?

– Ja, Mary Wesley. Hon var 70 år när hennes första bok publicerades och hann ge ut tio böcker innan hon dog vid 90 års ålder. Min idol har visat att det aldrig är för sent att påbörja något nytt. Det har blivit ett slags livsmotto för mig, säger Marianne Gunve.