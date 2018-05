– Det blir inte alltid riktigt som man tänkt sig, under hösten hade jag en period där jag inte visste vilken stad jag vaknade upp i, konstaterar Claes Månsson.

Serien "Lingonligan" spelades in i Malmö, den nya filmen med Lorrygänget "Lyrro In & Utvandrarna" gjordes i Göteborg och vikingafilmen om Halvdan Viking spelades in i Trollhättan.

Så det blev en hel de resande för den gode Månsson.

– Många av oss i Lorry-gänget hade inte jobbat ihop sedan vi gjorde en revyuppsättning 2001 på Oscarsteatern, men det var som vi aldrig varit ifrån varandra, fortsätter skådespelaren.

Vikingafilm

Vikingafilmen om Halvdan Viking var också en annorlunda inspelning, där Claes Månsson och Peter Haber mer eller mindre är sminkade till oigenkännlighet.

– Det är egentligen något av en Romeo och Julia-historia om två tonåringar som kommer från två byar som ligger i fejd med varandra. Men när kärleken slår till övervinner den allt, förklarar Månsson.

Han utlovar redan nu ett lyckligt slut.

Många väntar på den nya filmen med Lorry-gänget. Kommer publiken att känna igen sig?

– Jag hoppas det, den har den där speciella sorten humor med lite eftertanke. Men jag har förstått att förväntningarna är stora, menar skådespelaren.

Efterfrågad

Claes Månsson är onekligen efterfrågad i branschen. Genombrottet kom med Lorry på 1980-talet. Snart ska hans gänget alltså göra comeback, Claes Månsson blir bio-viking och på TV är han redan en misslyckad fotbollstränare.

– Att jag fått möjligheten att göra så många olika roller är väl förklaringen till att jag stått ut med skådespelarlivet, konstaterar han.

Och snart stundar humorturné, för Claes Månsson med ”Pilsner & penseldrag”. Den 7-15 december spelas uppsättningen på Rosers salonger i Skara.

– Vi har dykt upp strax före jul ett ganska stort antal gånger och jag trivs verkligen med staden och hotellet.

Grabbarna i 57:an

Närmast väntar utmaningen att förvandla TV-succén ”Grabbarna i 57:an” till scenproduktionen”Pilsner & penseldrag”.

Gideon Wahlberg skrev berättelsen som blev en tv-framgång 1978. Bert-Åke Varg, Sune Mangs och Arne Källerud spelade några av de ledande rollerna.

På tv kretsade allt kring ett hyreshus på Alpgatan 57. Målarmästaren Dahlberg och hans två anställda målare (två musikaliska ungkarlar) stod i centrum. Claes Månsson spelar Bert-Åke Vargs målarroll och scenkollegan Jojje Jönsson gör Sune Mangs tv-karaktär.

– Nu blir händelserna förlagda till en större innergård på västkusten, där de musiklystna målarna dras in i ett myller av missförstånd, kärleksaffärer och ekonomiskt fiffel, säger Claes.

Lekfull ledare

Han började annars som lekfull fritidsledare i Göteborg, där han roade ungdomarna med sin gängliga humor. Men den unge Claes uppmuntrades att söka till scenskolan i Stockholm och väl där tog hans liv en rejäl vändning.

I dag är göteborgaren en av landets mest folkkära skådespelare. Folkets kärlek vann han redan på 1980-talet. Svenska folket fängslades av den fräcka Lorry-humorn, av och med ynglingar som Johan Ulvesson, Peter Dalle, Ulla Skoog och Lena Endre. Med svart humor och politiskt inkorrekta skämt tog de ut svängarna som få vågat göra tidigare.

– Vi brukade säga att Lorry vände sig till frånskild och mogen ungdom, säger Claes.

Just nu befinner han sig i Antibes, som ligger mellan orterna Nice och Cannes.

– Men vi ska börja repetera teaterföreställningen den 23 maj, så snart ska jag åka hem igen.