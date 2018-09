Inga kommuner i riksdagsvalkretsen för Skaraborg är helt färdigräknade i skrivande stund. Varje kommun har flera valdistrikt. Totalt finns 164 valdistrikt i Skaraborg och i skrivande stund är bara 50 av dessa färdigräknade.

I vissa kommuner har inget distrikt räknats färdigt. Essunga och Tidaholm är sådana kommuner. Man kan alltså tänka sig att tidaholmaren Erik Ezelius, som står som trea på Socialdemokraternas riksdagslista, kommer att få fler personkryss än vad han har just nu. Ezelius, som i dag är riksdagsledamot, ligger långt ned i kryssligan för tillfället, med 80 personkryss. Högst upp bland Socialdemokraterna återfinns just nu Ida Ekeroth från Mariestad. Där har nio av 15 valdistrikt räknats och Ekeroth har fått 641 personkryss i skrivande stund. Det motsvarar mer än fem procent av personrösterna, vilket man måste ha för att bli vald på personkryss. Totalt i Skaraborg har hon just nu fått 872 personröster.

En annan Mariestadsbo är moderaten Sten Bergheden. Han sitter i riksdagen redan i dag och står som etta på Moderaternas Skaraborgslista. Han har hittills fått 714 personröster i Mariestad. I hela Skaraborg har han fått 1248 personröster i skrivande stund.

Varabon Cecilia Widegren står på plats tre på M-listan och har just nu fler personkryss än Skövdebon och listtvåan Anders G Johansson (M). Fler personkryss än Anders G Johansson har just nu också Charlotte Nordström, fyra på Moderaternas riksdagslista.

Både i Vara och Skövde är de flesta distrikt ännu oräknade. Utifrån tendensen att kandidaterna får fler personröster på hemmaplan borde alltså både Widegren och Johansson kunna räkna med håva in fler kryss.

I Skara är däremot de flesta av valdistrikten redan räknade, vilket skulle kunna förklara varför Charlotte Nordström just nu kört om Anders G Johansson i kryssracet. Nordström står också som nummer ett på Moderaternas lista till regionfullmäktige. Hon blev invald i riksdagen 2006, men lämnade snart posten som riksdagsledamot i samband med att hon blev kommunalråd i Skara.

Centerpartiet har ett mandat från Skaraborg och just nu är det listettan Ulrika Carlsson, Skövde, som även har flest personkryss. Hon följs av Leif Walterum, även han från Skövde.

På Centerpartiets plats två på riksdagslistan står Kent Folkesson från Lidköping. Där har bara ett fåtal distrikt räknats. Samma sak gäller, som nämnt, Vara kommun, som Centerpartiets listtrea Louise Grabo kommer från.

När det gäller Sverigedemokraterna har Thomas Morell från Tibro just nu betydligt fler personkryss än både Josef Fransson och Tobias Andersson. Han kommer dock inte upp till de fem procent av partiets personröster som behövs för att man ska bli personvald. Partledaren Jimmie Åkesson har fått nästan 34 procent av SD-väljarnas personkryss hittills. Fransson och Andersson är båda från Skövde. I Tibro har knappt hälften av valdistrikten räknats.

Länsstyrelsens prognos är att det slutgiltiga valresultatet ska vara klart på söndag.

Här kan du läsa om mandatfördelningen för Skaraborgs valkrets.