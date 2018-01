Ökningen förra året utgår ifrån en så låg nivå att när snittet nu räknas ihop är stadsbussarna i Skara ändå bara uppe i ett genomsnitt på drygt två resenärer per tur, skriver NLT.

De har jämfört resandet mellan januari - november förra året och samma period 2016. Den visar alltså att resandet ökar, men i praktiken inte synbart.

Protesterna mot den nya stadstrafiken som ersatte tidigare Mjuka linjen i Skara har funnits sedan starten 2014.

Resandet i stadstrafiken blev också varit mycket lågt, under 2015 var det bara en resenär i snitt på varje tur. Fler hållplatser sattes in och andra insatser gjordes för att få fler att åka med stadsbussarna. Det fick resultat, resandet ökade med 22 procent 2016. Det innebär cirka 1,5 resenärer per tur, vilket är fortsatt lågt.

Så sent som i oktober förra året tog SKPF, Svenska kommunalpensionärers förbund i Skara, återigen upp kampen för en bättre stadstrafik i Skara som är mer anpassad efter de äldres önskemål genom att lämna in en namnlista till Västtrafik och kommunen.

– Vi har velat ha en förändring av turtätheten med glesare avgångar från fler hållplatser mitt på dagen. Men Västtrafik och Nobina har valt att prioritera turtätheten, säger Fredrik Nordström till NLT.

Han menar att dialogen mellan kommunen och Västtrafik fortsätter. Bland annat har man föreslagit fler hållplatser vid bostadsområden som Valhall och Bågen.