Strax före klockan 02 på fredagen larmades polis och ambulans till en gård i Vänersborgs kommun. En man hade då anträffats av anhöriga med skador, troligtvis från ett stickvapen, i bålen och i en arm.

Redan för en vecka sedan hade familjen drabbats av ett inbrott i fastigheten – och polisen misstänker att det rör sig om ett liknande fall den här gången.

Under natten ska mannen konfronterat en eller flera personer som försökte bryta sig in på gården, säger polisen till P4 Väst. Han blev då knivhuggen flera gånger, men tog sig in i huset där hans familj slog larm.

Läget för den skadade mannen är stabilt, men han hålls nedsövd på sjukhuset i Trollhättan, rapporterar SVT Nyheter Väst. Ingen är gripen för händelsen som rubriceras som mordförsök.

Fastigheten/platsen har spärrats av och polisens tekniker kommer att genomföra brottsplatsundersökning.