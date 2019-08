Man bröt sig in i husbil – la sig för att sova

En man bröt sig in och la sig för att sova i en husbil i Götene under lördagseftermiddagen. När han blev påkommen sprang han från platsen för att sedan bli tillfångatagen av polis. Mannen ska också ha försökt ta sig in i andra husbilar under samma tillfälle.