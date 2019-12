22-årige Marcus Erlingfors har varit Axvalls IF trogen under hela sin karriär och den gångna säsongen vräkte han in mål i division 6.

Nu är han redo för en ny utmaning och har skrivit på för Skara FC.

– Marcus ville testa spel lite högre upp i divisionerna. Denna säsongen gjorde han 24 mål i division 6 och ser sig själv som forward. Han kommer vara med och konkurrera om de offensiva platserna. Detta är en del i vårat samarbete med Axvall där spelare kan prova på spel i olika nivåer, skriver Skara FC i ett pressmeddelande.