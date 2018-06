Magplask från start för ENV – förlorade derbyt

Edsvära-Norra Vånga FF fick en tuff avslutning på vårsäsongen. Man förlorade mot Skara FC med 2–5 efter att ha legat under med 1–5 i halvtid.

– Det blir lite enkla mål som vi släpper in, säger ENV:s spelande tränare Per Westerberg.