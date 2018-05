Temat i år var heaven and hell, himmel och helvete, och speglade elevernas ljusa och mörka upplevelser under skoltiden. Så också i låtarna på konserten i Katedralskolans aula, som var näst intill fullsatt.

Eleverna har själva varit med och valt låtar, producerat, arrangerat och koreograferat showen, som även visats för elever på högstadiet och gymnasiet.

Bland låtarna som hördes under kvällen fanns Hasse "Kvinnaböske" Anderssons Änglahund, Adeles Skyfall och Ängeln i rummet, där eleverna hyllade sina lärare.

I Bryans Adams Heaven uppmärksammade eleverna de duktiga musiker som gått bort under året, bland annat Lill-Babs, Lars "Dille" Diedricson och Avicii.

Med Michael Jacksons låt Bad gav klassen humoristiskt exempel på det faktum att de slagit rekord i frånvaro på en idrottslektion.

I specialnumret God's gonna cut you down lyftes Me too-rörelsen fram.

Se några av numren i klippen nedan.