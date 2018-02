På lördagen sparkade årets upplaga av Melodifestivalen igång med första deltävlingen i Karlstad.

Bland de kända namnen i startfältet fanns Kicki Danielsson, Benjamin Ingrosso och Edward Blom.

Kicki Danielsson tvingades lämna tävlingen redan i första omgången. Edward Blom föll på målsnöret i andra omgången.

Först att gå vidare till final var John Lundvik med låten "My Turn". Den andra låten att gå vidare var Benjamin Ingrosso med "Dance You Off".

– Jag har aldrig varit så här lycklig i mitt liv, säger Benjamin Ingrosso efter segern.

Till Andra Chansen gick Renaida och Sigrid Bernson.