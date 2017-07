Det var den 7 januari 2017 som polisen uppmärksammade mannen i en bil och trots att de använde blåljus och sirener för att få honom att stanna bilen, så försökte han istället fly.

Åklagaren anser att 50-åringen visat uppenbar likgiltighet för andra människor liv eftersom det under färden funnits gångtrafikanter i närheten och de kunde mycket väl ha blivit påkörda. Under jakten backade mannen dessutom in i en polisbil och orsakade skador för 50 000 kronor.

Därmed blir det åtal för vårdslöshet i trafik.

Polismyndigheten begär skadestånd på 3 000 kronor med tanke på självrisken och kammarkollegiet begär 49 568 kronor för skadorna på bilen. Jakten gick på riksvägarna 46, 47, länsvägarna 2804 och 2806.

Den 24 februari samma år är det dags igen.

Flyr från polisen

50-åringen uppmärksammas av polis när han kör på riksväg 47 och länsväg 2606 i mycket hög fart. Även den här gången försöker mannen fly från polisen.

Under jakten kolliderar den flyende bilen med andra trafikanter och kör i motsatt färdriktning. Polisen använder än en gång blåljus och sirener, men utan effekt. Under jakten krockar dessutom 50-åringen med en stillastående polisbil och orsakar skador för 60 000 kronor.

Flera av de trafikanter han kört på yrkar på skadestånd.

Vill ha skadestånd

Polismyndigheten begär 3 000 kronor för självrisken och Kammarkollegiet 64 199 kronor för skador på polisbilen.

Vid det första tillfället förnekar mannen brott, vid det andra erkänner han.

Den 26 februari tas han på riksväg 26 i Skövde när han kör bil utan körkort och detta leder till ett åtal för olovlig körning.

Den 6 april tas han på nytt när han kör bil utan körkort på baksidan till polisstationen i Falköping. Han har med sig en kvinna när han hämtar ut nycklarna till den beslagtagna bilen, men han kör själv iväg från polisens parkering och observeras av polispersonalen. Därmed blir det ytterligare ett åtal för grov olovlig körning.

Mannen själv har inte gett någon rimlig förklaring till händelserna, men anser sig oskyldigt anklagad och menar att polisen förföljer honom.