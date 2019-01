I DJ/producenttrion Live for the weekend arbetar från tre olika studios, just denna kväll är de hemma hos Henrik Karlsson i hans studio och arbetar med musiken.

– Man kan göra bra musik hemma, med samma kvalité som det som släpps på radion.

Efter två års paus har Live for the weekend släppt en ny låt och även gått från en duo med Henrik Karlsson och Fredrik Palm till en trio där Robert Lundh också ingår. På sätt och vis har Robert ändå varit med från början, för det var på hans inflyttningsfest som Henrik och Fredrik först möttes 2013. Robert har också alltid varit med och tyckt till om musiken, även innan han blev en del gruppen officiellt.

Den nya låten heter Wise, den släpptes innan jul och kanske kommer det gå att höra den på radion inom kort. De har varit i kontakt med en radiokanal som är intresserade. Live for the weekend har också en till låt på gång som de ska släppa så snart den är klar.

– Vi tror mycket på låtarna, de känns egna, skönt sväng, bra dynamik mellan vers och refräng och ljudbilden är väldigt bra, säger Fredrik Palm.

En låt som de gjort kan ha 124 olika spår där sång, instrument och ljudeffekter vävs ihop. Ensamt kan ett pysljud låta märkligt, men tillsammans blir det en helhet i ljudbilden som ger musiken dess energi och känsla. Henrik Karlsson, Robert Lundh och Fredrik Palm spelar och producerar musiken och på varje låt tar de in en sångare eller sångerska som får sätta texten och sjunga. Sångarna kommer i de flesta fall från Skaraborg.

– De får sätta sin prägel på låten, vilket gör varje låt unik men grundsoundet låter alltid Live for the Weekend, säger Henrik Karlsson.

Musiken präglas av glädje och energi, även om låttexterna i sig kan vara sorgsna så finns det vändningar i musiken.

– Man ska känna allvaret i texterna, men inte i musiken, säger Fredrik Palm.

På musiktjänsten har de nått en viktig milstolpe, över en miljon streams. Nu är de uppe i omkring 1,4 miljoner streams och siktar högre. Vissa låtar har tagit rejäl fart och har hundratusentals lyssningar, då de har hamnat på populära spellistor.

De drömmer också om att en dag få stå på en stor stadium eller en festival.

– Att spela våra egna låtar och folk sjunger med.

Det har också hänt att de får höra sin egen musik när de varit hos andra, utan att den som spelar musiken vet om att musikens skapare är där. När de påpekar att de gjort låten blir de inte trodda.

– Det var en tjej som spelade en låt som vi gjort, men hon trodde inte på mig när jag sa att jag gjort den, säger Fredrik Palm som dock inte lyckades övertyga henne vid det tillfället, för det hjälpte inte riktigt att han just då glömt bort låttiteln.

– Det är alltid kul när vår musik spelas på klubbar och pubar utan att vi har tjatat på ägaren , då innebär de att de gillar vår musik och de vi gör, säger Robert Lundh