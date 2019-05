Fredag 24 maj

UTSTÄLLNINGAR

Det är..., Det var..., Men det..., Det finns..., Man kan... Konstmuseet, Skövde Tom 17 augusti

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhius

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Christina Lindberg Skulpturer och keramik. Binnebergs Tingshus. Tom 2 juni

Från Klostrets by till Varnhems stationssamhälle Ryttaregården, Varnhem. Tom 20 juli

We Have A Dream Västergötlands Museum, Skara. Tom 9 juni

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Tilt! – Flipperspelens kultur och historia Västergötlands Museum, Skara. Tom 8 september

Fåglar i fokus Västergötlands Museum, Skara. Tom 28 juni

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Konstutställning Kollängens Tingshus. Tom 31 maj

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Artur Henriksson-samlingen Herrljunga kulturhus

Tovad trandans Sussie Gyltman. Naturum, Hornborgasjön. Tom 13 juni

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Handelsboden Falbygdens Museum, Falköping

Snickarmästarens lärling Falbygdens Museum, Falköping. Tom 25 augusti

Tidaholms historia Tidaholms Museum

Bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Hundar för hundra år sedan Tidaholms Museum. Tom 30 augusti

Astrid Sylwan Konstlitografiska Museet, Tidaholm. Tom 26 maj

Konstutställning Anne Karlsson och Maria Karlsson. Konsthallen, Turbinhusön, Tidaholm. Tom 16 juni

Examensutställning Kulturmagasinet, Tidaholm. Tom 27 maj

Kläder Tibro Museum. Tom 1 september

Känsla Tibro Bibliotek. Tom 31 maj

Illustrationer från barnboken Fisketuren. Tibro Bibliotek. Tom 31 maj

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles sundt och friskt Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski Kulturkvarteret, Hjo. Tom 31 maj

Konstutställning Hjo Pingstkyrka. Tom 9 juni

Sista skiftet Vadsbo Museum, Mariestad. Tom 8 september

KONSERTER

Zarakören sjunger Stevie Wonder och Bryan Adams. Skövde Stadsteater

Musik vid lunchtid Skara Domkyrka

DANS

Matz Bladhs Fokus, Skara

ÖVRIGT

Arkeologisk utgrävning vid Varnhems klosterkyrka

Bilbingo Valleskolan, Axvall

Konsthelg med Van Arty och Djamila – livemåleri. Bladhska galleriet, Skara

After Work med allsång. Jula Hotell, Skara

Bluesfestival Folkets Park, Tidaholm

Quiz och musik Kymbo Bygdegård

Skapande verkstad Kulturkvarteret

Pedagogien, Hjo

Hyllningskväll till Ledin & Uggla. Jubileumsteatern, Mariestad

Kvarnstensvandringen Start Björsäters IP, Lugnås



Lördag 25 maj

UTSTÄLLNINGAR

Kiss The Exhibition Stadsmuseet, Skövde. Tom 31 augusti

Själabärarna Gamla biblioteket, Skara

Skaradjäknar i bild Gamla biblioteket, Skara

Konsthantverkare från föreningen Omkull. Bildkällan, Falköping. Tom 28 juni

MUSIKAL

Vi letar skatt Hjo församlilngshem

KONSERTER

Zarakören sjunger Stevie Wonder och Bryan Adams. Skövde Stadsteter

MV, DQ och OP Skara Domkyrka

Musikens Vänner Botan, Skara

Friluftskonsert Misterbandet. Fridhems parkering

Vårkonsert Mariestads Blåsorkester & Drill. Stadsparken, Mariestad

Forever and Ever – The Music of David Bowie. Jubileumsteatern, Karlsholme, Mariestad

DANS

Streaplers Råglannaparken, Främmestad

ÖVRIGT

Vernissage KISS The exhibition. Stadsmuseet, Skövde

Danskurs Ljungstorps bygdegård

Dansfest till swingjazz av Myrans orkester. Ljungstorps Bygdegård

Djäknedagen Skara

DQ och OP sjunger på Djäkneskolans trappa, Skara

I djäknars spår Barbro Olofsson guide. Samling Djäkneskolans trappa, Skara

Filmvisning Gamla studentfilmer från 1938 och 1968. Gamla biblioteket, Skara

Djäknestallet i Skara är öppet

Konsthelg med Van Arty och Djamila – livemåleri. Bladhska galleriet, Skara

Matmarknad Tema trädgård. Hötorget, Skara

Fågelhundsutställning Fornbyn, Skara

100-årsfirande Västergötlands Museum, Skara

Invigning av utställningen Själabärare. Västergötlands Museum, Skara

Öppet magasin Västergötlands Museum, Skara

Götenelördan Götene

Sportvagnshelg Kinnekulle Ring

Sportvagnsmästerskap Kinnekulle Ring

Internationella nörddagen firas på Lidköping E-sportcenter

Nörd-konvent Lidköpings E-sportcenter

Visning av Andra Våningen, Nossebro

Vårmarknad Mullsjö centrum

Klassbollen Tidavallen, Tidaholm

Bluesfestival Folkets Park, Tidaholm

Motorhistorisk dag Balteryd, TIbro

Släktforskar-hjälp Balteryd, TIbro

Björn Lippold och soldatregistret Balteryd, TIbro

Golfens dag Hökensås Golfklubb, Hjo

Invigning av ny delsträcka av Pilgrimsleden, Hjo

Bakluckeloppis Hjo Camping

Bingo Linderyds hage, Hjo

Växt- och trädgårdsloppis Vandrarhemmet, Mariestad

Bilutställning och kortege. Mariestad

Sagor på arabiska Biblioteket, Mariestad

Öppet hus Västerängs koloniförening, Mariestad

Söndag 26 maj

UTSTÄLLNINGAR

”BetongRus” Viktoria Ahlgren. Valstad Café

KONSERTER

Svenska sommarklassiker Locketorps kyrka, Väring

Körkonsert Elever Hjo folkhögskola. Skara Domkyrka

Grevbäckskören sjunger Ted Gärdestad. Grevbäcks kyrka

DANS

Thor Görans Herrljunga Folkpark

ÖVRIGT

Nordic Veteran MC Tour besöker Skövde garnison

1-milavandring Start Vakällan, Locketorp

Trädgårdsgruppen Odensåker säljer plantor. Logården, Odensåker

100-årsfirande Västergötlands Museum, Skara

Panelsamtal om arkitekturen 1919. Västergötlands Museum, Skara

Konsthelg med Van Arty och Djamila – livemåleri. Bladhska galleriet, Skara

Fira mors dag med After noon tea. Jula Hotell, Skara

Sportvagnshelg Kinnekulle Ring

Sportvagnsmästerskap Kinnekulle Ring

Kinnemilen Start Järpås Idrottsplats

Träffa alpackor Krokens Alpacka, Trässberg

Guidning med skräpjakt Naturum Hornborgasjön

Mors dag firas samt framträdande av Skara kammarkör. Cesarstugan, Östra Tunhem

Bingo-tipspromenad Start Högaliden, Hjo

