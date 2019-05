Fredag 3 maj

UTSTÄLLNINGAR

Det är..., Det var..., Men det..., Det finns..., Man kan... Konstmuseet, Skövde Tom 17 augusti

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Heineman – arkitekten, konstnären, skribenten Konstmuseet, Skövde Kulturhus. Tom 18 maj

Med spaden i jorden Skövde Stadsmuseum. Tom 4 maj

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Från Klostrets by till Varnhems stationssamhälle Ryttaregården, Varnhem. Tom 20 juli

We Have A Dream Västergötlands Museum, Skara. Tom 9 juni

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Tilt! – Flipperspelens kultur och historia Västergötlands Museum, Skara. Tom 8 september

Fåglar i fokus Västergötlands Museum, Skara. Tom 28 juni

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Konstutställning Kollängens Tingshus. Tom 31 maj

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Pupi Kot – Björnen Guds Son Vänermuseet, Lidköping. Tom 18 maj

Hjässan är kal Lidköpings bibliotek. Tom 11 maj

Madeleine och Camilla Pyk Vara Bibliotek. Tom 15 maj

Artur Henriksson-samlingen Herrljunga kulturhus

Tovad trandans Sussie Gyltman. Naturum, Hornborgasjön. Tom 13 juni

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Handelsboden Falbygdens Museum, Falköping

Palmyra Falbygdens Museum, Falköping. Tom 5 maj

Vårsalong Bildkällan, Falköping. Tom 11 maj

Tidaholms historia Tidaholms Museum

Bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Hundar för hundra år sedan Tidaholms Museum. Tom 30 augusti

Astrid Sylwan Konstlitografiska Museet, Tidaholm. Tom 26 maj

Medeltiden i Tibro Tibro Museum. Tom 9 maj

Kläder Tibro Museum. Tom 1 september

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles sundt och friskt Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

I en hamnstad på 1500-talet Kulturkvarteret, Hjo. Tom 6 maj

Afrika i akvarell Erika Fredholm. Forsviks bruk. Tom 12 maj

Värmlands Konstförening Gutenberghuset, Mariestad. Tom 12 maj

Sista skiftet Stallet, Vadsbo Museum, Mariestad. Tom 8 maj

Skulpturer av Martin Hansson. Galleri Imma, Mariestad. Tom 8 maj





TEATER

Esteternas slutproduktion Aulan, Katedralskolan, Skara

Platonov Skara Skolscen

SHOW

Vårshow Helens Dansskola. Skövde Stadsteater

KONSERTER

Musik vid lunchtid Skara Domkyrka

ÖVRIGT

Ungdoms SM bordtennis Arena Skövde

Qrazy Quiz Rådhuscafét, Skövde

Film Skaraborgshistorier Vallegården, Eggby

Bilbingo Valleskolan, Axvall

CowTown Challenge Westerntävling. Axevalla Travbana

Shuffleboard invigning Krusets bar & bowling, Tibro

Kulturkvarteret 2.0 Kulturkvarteret, Hjo

Skapande verkstad Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Kavalkad av superhits Grebbans Nöjesrestaurang, Hjo

Lördag 4 maj

UTSTÄLLNINGAR

David Flury Olja och akryl. Logården, Odensåker

Barbro Christoffersson Bladhska Galleriet, Skara. Tom 19 maj

Konstutställning Kollängens tingshus, Götene

TEATER

Esteternas slutproduktion Aulan, Katedralskolan, Skara

Platonov Skara Skolscen

SHOW

Vårshow Helens Dansskola. Skövde Stadsteater

KONSERTER

Vårrundekonsert Toner längs vägen. Medelplana kyrka

Thomas Di Leva Cesarstugan, Östra Tunhem

ÖVRIGT

Ungdoms SM bordtennis Arena Skövde

Svenskt mästerskap i parabowling O’learys Bowling & Restaurang, Arena Skövde

CowTown Challenge Westerntävling. Axevalla Travbana

Lilla Skarakampen Sparbanken arena, Skara

Vernissage Barbro Christoffersson. Bladhska Galleriet, Skara

Bakluckeloppis Djäkneskolans gård, Skara

Romernas situation i Bulgarien Föreläsning. Sessionssalen Centrumhuset, Götene

Vårrundan Kinnekulle

Vårmarknad Mejeriet, Söne

Mathantverkssafari www.mathantverkssafari.se

Afternoon Tea Bjertorp Slott, Kvänum

Loppmarknad Stora Torget, Nossebro

”Vår egen dag” Essunga Trädgårdsförening. Stora Torget, Nossebro

Fågelskådningens dag Naturum Hornborgasjön

Ringmärkning av fåglar Naturum Hornborgasjön

Fågeltornskampen Fågeludden, Naturum Hornbrjagsön

Öppet hus på Infranord, Falköping

Öppet hus på magasinet, Gamla Aristo, Falköping

Motorlördag Tidaholm

Danstävling i discodans Sparbankshallen, Tidaholm

Drive in-vigsel Gamla kyrkplatsen, Tidaholm

Fordonsutställning Gamla torget, Tidaholm

Ank-sim Start Vulcanön, Tidaholm

Cruising med levande musi på Tidaholms gator

Workshop med Tillsammanskören. Vuxenskolan, Tibro

Loppis Hjo camping

Kavalkad av superhits Grebbans Nöjesrestaurang, Hjo

Loppis Karlsholme, Mariestad

Springtime Löptävling för alla. Mariestad

Sagor på arabiska Biblioteket, Mariestad

Lördagskafé Röda Korset, Mariestad

Cykel- och vandringsdag vid Göta kanal och Vänern. Sjötorp

Guidad cykeltur längs Göta kanal. Start Sjötorps Upplevelsecenter

Loppis vid Göta kanal. Lyrestad

Söndag 5 maj

UTSTÄLLNINGAR

David Flury Olja och akryl. Logården, Odensåker

Konstutställning Kollängens tingshus, Götene

Snickarmästarens lärling Falbygdens Museum, Falköping. Tom 25 augusti

TEATER

Musikteater Kalas hos Maja Gräddnos. Vara Konserthus

SHOW

Vårshow Helens Dansskola. Skövde Stadsteater

KONSERTER

Vårkonsert Kören DISSomvill. Ljungstorps Bygdegård

Musik för fyra händer och fötter Åsa och Erik Nyberg, orgel. Skara Domkyrka

Ikväll damernas Fiol och pianoafton. Tråvad kyrka

ÖVRIGT

Ungdoms SM bordtennis Arena Skövde

Svenskt mästerskap i parabowling O’learys Bowling & Restaurang, Arena Skövde

Traktorutflykt Start Logården, Odensåker

CowTown Challenge Westerntävling. Axevalla Travbana

Kosläpp Uddetorps naturbruksgymnasium, Skara

Kinnemilen Start Sörbovallen, Lundsbrunn

Vårrundan Kinnekulle

Mathantverkssafari www.mathantverkssafari.se

Skogsbingo i Rydaskogen Start Almesåsens motionscenter, Ryda

Visning av Andra Våningen, Nossebro

Tips-bingopromenad Start EssungaBostäder, Nossebro

Ringmärkning av fåglar Naturum Hornborgasjön

Familjeföreställning Flygshow – med lyft. Doppingens hörsal, Naturum Hornborgasjön

Visning av den kulturhistoriska samlingen. Falbygdens Museum, Falköping

Vävstugan i Kättilstorp visar sin verksamhet

Loppmarknad Millners, Tibro

Film med samtal Call me by your name. Biograf Vintergatan, Tibro

Bingo-tipspromenad Start Högaliden, Hjo

Föreläsning och show med Peter Rylander och Mendez. Novab Arena, Mariestad

1-milavandring Start Fagervi IP, Fagersanna

Tipspromenad Start Skärgårdsskolan, Torsö