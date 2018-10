Kommunfullmäktige har tidigare tillstyrkt Lidéns Blomsterhandel AB förfrågan om att få köpa mark del av Innerstaden 2:1 som idag är planlagt som parkmark. Företaget arrenderar idag det aktuella området av kommunen.

Köparen har bett om att få en prisnivå. En prissättning är beroende av vad marken är planlagd för eller kommer att planläggas för. Då detta i dagsläget inte är fastställt kan endast indikationer ges. I det fall möjlighet till bostadsbebyggelse ges i kommande plan bör man sätta ett värde om 150 kronor per kvadratmeter. Industrimark uppskattas ligga mellan 20-50 kronor per kvadratmeter. Om ändamålet planmässigt kan beskrivas som butik, växthus eller plantodling etcetera får planarbetet utvisa. I det fallet med det centrala läget bör det kanske sättas till 75-100 kronor per kvadratmeter.

– Nämnden föreslår 100 kronor per kvadratmeter, det handlar ändå om mark i ett centralt läge, uppger ordförande Lennart Rehn (S).

Det är emellertid kommunstyrelsen som fastställer priset i nästa skede av processen.