Uppgifterna i den här artikeln har vi hämtat från polisens förundersökning och domen i Skaraborgs tingsrätt. Per och Lena är fingerade namn.

Lena och Per, två unga människor i Skaraborg, hade under flera år varit bästa vänner. Vänskapen utvecklades till en kärleksrelation och så småningom flyttade de ihop.

En novembernatt spårar allt ur. Paret är på krogen och Per har druckit ganska mycket alkohol.

När de kommer hem går han till angrepp mot henne, kastar henne i golvet, tar strypgrepp och matar knytnävsslag i hennes ansiktet.

I polisförhör berättar Lena:

”Jag känner den första smällen, att det gör ont. Jag fortsätter att känna att han slår men är så jävla rädd att smärtan försvinner.”

När Per tar ett nytt grepp om strupen får hon kraft att skrika. Då hotar han att döda henne om hon skriker en gång till och hon är övertygad om att han också kommer att göra det. Han lyfter hennes huvud i håret, dunkar det i golvet och går sedan in i köket och sätter sig.

Lena tar sig till badrummet och torkar av blodet från sitt sönderslagna ansikte. I förhör berättar hon att hon är rädd, så rädd att hon mår illa, men hon vågar inte ringa någon utan sätter sig och röker och funderar på vad hon ska göra.

När Per somnar i soffan tar Lena sina nycklar och skor och tassar på tå ut ur bostaden, nedför trappan så tyst hon kan. Hon sneglar bakåt, rädd för att han har vaknat och följer efter. Hon tar sig till en vän i närheten där hon försöker sova. Vännen tar bild på hennes kroppsliga skador för att säkra bevis. Men Lena vågar inte polisanmäla av rädsla för vad mannen ska ta sig till. Hon håller sig inomhus hela veckan för att ingen ska se hennes skador i ansiktet.

Trots misshandeln fortsätter paret att vara tillsammans. Lena mår dåligt, har mardrömmar och vaknar med panik för det känns som om hon inte får luft. Efter påtryckningar från familjen får hon styrka nog att avsluta förhållandet.

Lena och Per fortsätter dock att ha sporadisk kontakt under våren. Hon kan inte riktigt släppa honom, de träffas någon gång, det är trevligt, men när Per får reda på att Lena lånat ut sin soffa till en killkompis över en natt blir han arg och skriker nedsättande ord om henne. Sedan skiljs de men han fortsätter skicka mängder av kränkande meddelanden.

En sommarkväll får Lena ett telefonsamtal från en vän som vill varna henne. Vännen har träffat Per på stan. Han är full och aggressiv och har berättat att han tänker döda Lena.

”Jag blev livrädd, jag har ju fått känna på vad kan kan göra när han är onykter”, berättar hon senare i polisförhör.

Hon söker skydd hos vänner. Per bombarderar henne med kränkande och hotfulla meddelanden hela natten.

Nu gör Lena en polisanmälan och några dagar senare hämtas Per in till förhör för att senare anhållas.

Nu startar polisen en utredning. I polisutredningen visar Lena upp bilderna och de hotfulla meddelanden som han skickat. Hon berättar också hur rädd hon är för att han ska döda henne, för att han ska slå sönder hennes bil som han hotat att göra och för att han smutskastar henne på sociala medier.

Polisens utredning leder till ett åtal och en rättegång där Per döms mot sitt nekande till ett och ett halvt års fängelse för det han utsatte Lena för och en annan kvinna som han hade ett senare förhållande med.

