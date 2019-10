Vilka var det som suckade? De syntes inte men utgjordes av Skarabor i alla åldrar, nuvarande och tidigare gymnasielever, personal och visst anades förra rektorn Eva Åsbrinks distinkta stämma.

Det hade kallats till presskonferens där ordförande i barn- och utbildningsnämnden, biträdd av ledande tjänsteman, konstaterade att den så kallade skolstaden Skara endast kan utvecklas om Katedralskolan avlövas med ytterligare två program, samhälls- och estetprogrammet. Samt att skolstadens fortlevnad är beroende av att den fristående gymnasieskolan Olinsgymnasiet övertar just dessa program. Och som genom ett under kommer då elever att strömma till som aldrig förr.

Visioner, hopp och entreprenörsanda gör gott för samhället. Men experimenterande med verksamhet som är grundläggande för barns och ungas utveckling är vansklig och kräver grundlig analys. Men i den stad (kommun) som lever under sin egenmyntade devis: ”Tusen år har gjort oss kloka och nyfikna på framtiden”, är det bråttom att uppfylla Olinsgymnasiets önskemål. En stilla undran: hur ser riskanalysen ut?

En bakgrund till dagens situation är minskade årskullar med gymnasieelever och därmed ökad konkurrens mellan Skaraborgs gymnasieskolor. En konkurrens som Skara Katedralskola inte lyckats särdeles väl i. Olika politiska majoriteter har på olika sätt försökt att backa ur problemet. Detta genom att lägga ner ett antal program. Följden har naturligt nog blivit att många ungdomar sökt sig till gymnasierna i antingen Skövde eller Lidköping. Intressant i sammanhanget är att grannkommunen ,Vara, lyckats behålla sin gymnasieskola och att den har tio program plus att där också finns den musikinriktade friskolan Academy of Music and Business. Lagmansgymnasiet i Vara hade drygt 350 elever förra året, Skara Katedralskola nära 700. Olinsgymnasiet 56 elever och nystartade friskolan i Vara hade 31 elever 2017.

Till saken, skolstaden Skara, hör också att regionens båda naturbruksgymnasier, Uddetorp och Sötåsen, välkomnas in i gemenskapen. Samarbete är bra och utvecklande, samgående något helt annat. På presskonferensen gavs exempel på hur samarbetet kan gynna ungdomarna på de olika skolorna. Bland annat gemensamt firande i samband med Lucia och skolavslutningar.

Västgötaklimax är en metod (saknas i programutbudet på gymnasieskolorna i Skara) vilken tillämpas allt som oftast. Så var fallet även när Skaras barn- och utbildningsnämnd med ett klubbslag skulle överlåta två av de tolv programmen på Katedralskolan till Olinsgymnasiet. Man hade missat att MBL-förhandlingar med facken kunde leda till fackligt nej. Så blev fallet och nu blir det omtag för nämnden den 21 november.

Ledningen för Olinsgymnasiet är dock full av tillförsikt och på skolans hemsida går att läsa om det utökade programutbudet som väntar från och med läsåret 2021/22. Ett utbud som kryddas med olika sportinriktningar samt samarbete med internationella klubbar. Skara kommer också att innehålla två så kallade campusområden, Campus City och Campus Katedral. Fast campus förknippas väl egentligen med universitet och högskolor. Men vem vet, måhända att Skaras gamla dröm om högskolefilial kan förverkligas?

Ett är säkert, alla barns och ungdomars rätt till god och hållbar utbildning kräver politiska beslut med stor eftertanke och mod att stå emot tidens strömningar.

Elisabet Stålarm (Bob, borgerlig oberoende)