En nubbe på midsommar verkar vara något som många efteraktar. Iallafall om man ser till systembolagets försäljning då kryddat brännvin är den produktkategori som ökar mest procentuellt vid midsommar. Under midsommar förra året såldes 150 000 liter brännvin. En vanlig vecka säljs jämförelsevis cirka 20 000 liter i landet enligt siffror från nyhetsbyrån Siren som SVT tagit fram. Den högtid vi dricker mest kryddat brännvin är alltså under midsommar. Men i per år har den totala försäljningen av sprit minskat i de flesta län i Sverige.

Försäljningen av alkoholfritt har ökat på senare år och alkoholförsäljningen har minskat de senaste sex åren.

– Vi ser att alkoholfritt ökar, vilket förstås är glädjande. Annars är vi ganska traditionella på våra högtider och handlar till största del ljus lager och kryddat brännvin, säger Matilda Dannetun presstalesperson vid systembolaget till SVT Jönköping.