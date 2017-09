Elsa Agélii är verksam som textilkonstnär i Västra Götaland och har en rik meritlista, som pryds med bland annat offentliga utsmyckningar åt FN-huset i New York och utställningar på Röhsska museet och Kulturhuset i Stockholm. Hon har även grundat Täcklebo broderiakademi och varit professor vid Högskolan för design och konsthantverk.

Motivering till kulturpriset

Svärdet och pennan är välkända vapen, men Elsa Agélii har nålen. ”Med nål och tråd mot en bättre värld” har varit hennes ledord alltsedan hon i början av 70-talet lanserade dagboksbroderiet, en alldeles ny form av konstnärlig och politisk praktik. Och där, i skärningspunkten mellan det privata och politiska, mellan hemmet och världen, har denna makalösa textilkonstnär fortsatt att brodera sig in i de offentliga och privata rummen, det vill säga i människors hjärtan. Från FN-huset i New York via Rajasthan till Täcklebo i Bohuslän – Elsa Agélii broderar vidare mot en bättre och vackrare värld. Vi bugar oss djupt, förundras och förändras.

Västra Götalandsregionens kulturpris instiftades 2004 och ska ”lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma”. Prissumman höjdes 2016 från 100 000 kronor till 150 000 kronor och delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg. Priset överlämnas av ordföranden i regionfullmäktige, Magnus Berntsson (KD) samt ordföranden i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Conny Brännberg (KD) från Skövde.