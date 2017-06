LÄS MER: De bygger sitt drömhus i den unika klostermiljön

Det finns många bloggar som beskriver hur ett hus blir byggt. Vi vill försöka oss på att förklara vad som rör sig i huvudet på de som ska bo där. Upplevelsen pendlar nämligen mellan teoretisk och svindlande varje gång vi tänker på vårt nya hem. För husbygget handlar om så mycket mer än att bara uppföra en byggnad att bo i.

Just nu har vi i dubbel bemärkelse lagt grunden för ett liv som familj under ganska många år framöver. Vi vill ju utforma ett hus för det liv vi hoppas på. Hur många sovrum bygger vi? Vilka rum förtjänar lite extra kärlek? Vill vi ha stora gemenskapsytor eller avskärmade rum för hobbies? I stort och smått behöver vi planera hur vi önskar leva och utforma huset för det liv vi vill ha. Ingen press.

För att förbereda ett liv som Varnhemsbor besöker vi samhället då och då, lite som studiebesök, och säger – ”Här ska vi bo. Väldigt snart.” Sen åker vi hem till lägenheten och allt känns som vanligt igen. I alla fall en stund. Därefter kommer tankarna smygande på de projekt som ligger framför oss. Trädgård, uteplats, garage och allt mellan himmel och jord. Vår tidsaspekt för planering har skiftat från två år till 15-20. Och då är det fortfarande bara tankarna kring hus och trädgård.

Inte bara uppfattningen om tid och plats är under förändring, även privatekonomin ser annorlunda ut mitt i ett nybygge. En delfaktura på 380 000:- skrivs under och skickas för betalning på tisdagen. På onsdagen är frågan om köket ska ha besticklådor inkluderade. Kanske är det dumt att snåla på småsaker men vi behöver väl för guds skull inte märkesbesticklådor? Någon vecka senare beslutar vi att kosta på huset en platsbyggd trappa i ek. Prisskillnaden är svindlande men det är en fin trappa. Kostnader är höga och låga om vartannat och behöver vägas mot vad vi vill och har råd med.

När vi väl flyttat in kommer förhoppningsvis de stora tankarna att släppa lite, det är inte nyttigt att tänka så långt in i framtiden. Saker kommer i vägen och livet förändras, det är så det är att vara människa. Men just nu, när vi har möjligheten att påverka förutsättningarna för hur vi ska leva, då vill vi såklart göra så gott vi kan. Man skulle lätt kunna tro att det känns jobbigt att behöva bestämma så mycket, men så har vi inte upplevt det.

För när vi står i ett virrvarr av ritningar, uppskattade tillvalskostnader, markarbeten och bygglån är det ändå inte svårt att ta beslut. För vi vet att vi i stora drag kommer att vara samma människor i det nya huset. Vi kommer att uppskatta ungefär de saker vi gillar idag och ha samma ovanor. Det är en insikt vi plockar fram inför alla förändringar och den är viktig för att vi ska känna oss trygga i att vi valt rätt kyrkby, rätt hus, rätt trappa; och att valet att plocka med våra gamla besticklådor är helt i vår stil.