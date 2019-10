Miriam Gindemo som leder sångardagen med efterföljande konsert är född i Skara. Hon är utbildad sångpedagog och frilansar som både sångerska, körsångerska, pianist och körledare. Till vardags arbetar hon som musiklärare på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

– Det är underbart att sjunga. Körsång minskar stress och motverkar psykisk ohälsa. Jag märker att jag blir pigg och känner mig stark efter ett sångpass. Genom åren när jag lett körer har jag sett vilken skillnad körsång gör för människor, säger Miriam Gindemo i ett pressmeddelande.

Hon bjuder nu in till en dag fylld av övning om mynnar ut i en körkonsert med allsång klockan 18.00 på lördag. För den som inte kan delta under dagen ges möjlighet till allsäng även under kvällens konsert. Repertoaren kommer vara blandad med gospel, psalm och Taizéinspirerat blandat med bland annat Darins låt "Tänk dig" som han framförde Världens barn-galan för några år sedan.

Sångardagen arrangeras av Betaniakyrkan och Equmeniakyrkan i Skara och förhoppningen är att många hittar till Missionskyrkan på Rådhusgatan, både för att vara med och öva och för att ta del av kvällens program.

Förutom glädjen att få sjunga tillsammans görs konserten till förmån för den landsomfattande Världens barn-insamlingen.

– Kyrkorna har ett omfattande hjälparbete året runt och det känns roligt att även vara med och dra vårt strå till stacken i den här insamlingen. Det är fri entré och den som vill får ge en gåva till Världens barn under kvällen, säger pastor Annica Lindahl.