Den 1 april är det dags för Skövde HF att kliva in i kvalet till SHE mot Eskilstuna Guif. Under måndagen berättade Fatos Kücükyildiz för SN att hon är tveksam till att stanna i Skövde.

Annons

Vad klubben dock kan glädja sig över är att två spelare har förlängt sina kontrakt över nästa säsong. I söndags var det Rebecka Otters tur att sätta pennan på pappret.

"Rebecka har ingått i Skövde HF A-lag i flera säsonger, men har varit skadedrabbad och endast spelat 4 seriematcher denna säsong. En skadefri Rebecka till nästa säsong får ses som ett stort nyförvärv. Hennes kraftfulla spel, med ett skott av hög SHE-klass kommer tillsammans med hennes vilja att utvecklas, att bli ett stort tillskott till Skövde HF.", skriver klubben på sin hemsida.

Och under måndagen kritade Nora Jakobsson van Stam på nytt kontrakt.

"Nora är en av de äldre spelarna i laget, som tar ett stort ansvar för laget och de yngre spelarna. Nora har en bra grundfysik och är duktig i sitt läge samt kommer utvecklas ytterligare med ökat förtroende och mer positionsträning. Nora kommer med sin erfarenhet att vara fortsatt viktig för laget och kan med sitt lugn få laget att fokusera på rätt saker.", skriver Skövde HF på Facebook.

På Twitter skriver klubben att fler nyheter kommer att presenteras under veckan.