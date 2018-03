Star for Lifes konsert "Marching for Love" är en storslagen musikgala där ungdomar från Sydafrika och Vara sjunger tillsammans med gästartisten Mollie Minott. Triple & Touch, Thandiwe Mazibuko och Star Choir South Africa från Sydafrika leder denna musikaliska resa genom Sverige. Biljettintäkterna går till Star for Lifes arbete i södra Afrika.

Om Star for Life: Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barns rättigheter samt FNs milleniemå.. Om Star for Life: Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barns rättigheter samt FNs milleniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen. Star for Life är en insamlingsstiftelse med 90-konto och är politiskt och religiöst oberoende. Sedan starten 2005 har 300 000 elever gått genom programmet och finns idag i 101 skolor i Sydafrika och 20 i Namibia. Star for Life når idag över 100 000 elever.

— Det ska bli fantastiskt roligt för oss att komma till Vara och jag vet att vår dag tillsammans med skoleleverna kommer att ge många nya möten, musikupplevelser och en hel del framtidstro, både hos dem som är med och sjunger, men även för dem som kommer och lyssnar på konserten, säger Ken Wennerholm i Triple & Touch i ett pressmeddelande.

Han är tillsammans med Göran Rudbo konstnärliga ledare för Marching för Love och musikambassadörer hos Star for Life.

Under de senaste åren har 50 000 ungdomar i Sverige deltagit i denna konsertform, som idag fungerar som en unik mötesplats för ungdomar från olika kulturer. Turnén är en del av Star for Lifes arbete för att stärka ungdomars självkänsla. Detta unika utbildningsprogram startade i Sydafrika och Namibia redan 2005 och syftet är att hjälpa ungdomar att identifiera sina mål och drömmar och att själva ta ansvar för att försöka förverkliga dem.

— Även om det finns många skillnader mellan skolungdomars förutsättningar i Sverige och Sydafrika så finns det även likheter och det är oerhört viktigt att ge ungdomar hopp och framtidstro, förklarar Thandiwe Mazibuko, som arbetar som musikcoach för Star for Life, både i Sydafrika och i Sverige.