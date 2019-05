För många av medlemmarna i Kommunal är inte alltid tanken på och känslan av semester förknippat med något härligt och självklart. Trots att arbetsgivarna har lång tid på sig att planera för ledigheterna jobbar många allt oftare in i det sista för att lösa sommarens verksamhet. Det fattas vikarier och det fattas kompetens. För de anställda innebär detta en oro för hur det kommer att fungera på jobbet under sommaren, men också för sin egen ledighet. Kommer man att få ha semester som man planerat eller kommer man att bli inringd under ledigheten? Många går dessutom och tänker på arbetet under ledigheten för att de vet att kollegorna sliter och verksamheten är hårt ansträngd.

Det här är en konsekvens av att många sektorer inom välfärden har gått underfinansierade alldeles för länge och att ingen åtgärdat problemen som Kommunals medlemmar har lyft otaliga gånger. Låg bemanning, hård arbetsbelastning och minutstyrning är några faktorer som gett en undermålig arbetsmiljö med stress och brist på kontinuitet. Lägg även till deltidsanställningar på visstid och låga löner så har vi receptet på oattraktiva yrken och sårbara verksamheter. Är läget pressat till vardags så är det ännu mer sårbart på sommaren. Priset betalas av de som ska ta hand om våra nära och kära.

Nu står vi här inför den härliga semestern. Kommunals medlemmar älskar sina jobb och är riktiga proffs. De ser till att verksamheterna fungerar och att alla har det bra under sommaren, trots rådande situation. Tack vare dem kan vi andra i samhället ha en skön och avkopplande semester. Men hur länge ska de orka med en så tuff arbetsmiljö och hur ska vi få de oumbärliga vikarierna att återvända? Det är hög tid att de ansvariga agerar. Välfärdsproffsen förtjänar bättre villkor och förutsättningar och framförallt att få se fram emot en skön och avkopplande semester utan orostankar.

Kommunal har flera förslag som skulle skapa ett hållbart yrkesliv och attraktiva framtidsbranscher:

•Välfärden måste få mer resurser för att kunna anställa fler och ha rätt bemanning.

•Varje arbetsgivare behöver ta fram en plan för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

•Heltid ska bli norm, använd den befintliga kompetensen på rätt sätt. Alla har rätt att kunna försörja sig och få en trygg pension.

•Trygga anställningar, fler måste våga satsa på utbildning för att trygga både bemanningen och kompetensen i verksamheterna i framtiden.

•Högre löner, det är dags att erkänna värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken och motverka omotiverade löneskillnader.

•De anställda måste få mer inflytande över sin arbetssituation och sina arbetstider. Det är helt orimligt att mäta individuella behov i minuter, låt proffsen vara proffs.

Christina Emanuelsson sektionsordförande Kommunal Skara-Götene

Jenni Moverare avdelningsordförande Kommunal Vänerväst