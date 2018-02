Året inleds med en release av splitternya låten "In the name of love", som dessutom är officiell EuroPride-låt, och avslutas med en omfattande turné runt om i Sverige med start i oktober. Biljetterna till "20 years of disco – Mission completed" släpps på fredag kl. 10:00.

Här är turnéplanen 5 oktober – Halmstad, Halmstad Arena 6 oktober – Skövde, Arena Skövde 12 oktober .. Här är turnéplanen 5 oktober – Halmstad, Halmstad Arena 6 oktober – Skövde, Arena Skövde 12 oktober – Örebro, Conventum Arena 13 oktober – Falun, Jalas Arena 19 oktober – Västerås, Bombardier Arena 20 oktober – Malmö, Baltiska Hallen 26 oktober – Linköping, SAAB Arena 27 oktober – Eskilstuna, Stiga Sports Arena 2 november – Kristianstad, Kristianstad Arena 3 november – Växjö, Fortnox Arena 9 november – Luleå, Luleå Energi Arena 10 november – Umeå, Umeå Energi Arena 16 november – Uppsala, IFU Arena 17 november – Gävle, Gavlehovshallen Fler datum tillkommer

Annons

- Budskapet om allas lika värde, regnbågens olika färger, discokulans sprickor och dansgolvet som frizon, är något vi alltid kommer kämpa för – nå't som Alcazar alltid kommer vara förenat med! Det har varit 20 år av hjärta, smärta, utmaningar, erövringar, Melodifestivaler och allt annat som hör livet till. Idag är vi bättre, starkare och har det roligare än någonsin! Vi har ett glädjens år framför oss, det är Alcazars 20-års jubileum och det finns inga vi hellre vill fira med än alla fantastiska Alcastars där ute. Det är också vår chans att personligen tacka alla fans – gamla som nya. Vi skall dansa natten lång, som om morgondagen inte fanns – då är vårt mission completed!, hälsar Tess, Lina och Andreas via ett pressmeddelande.

Alcazar bestod till en början av Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Annikafiore Kjaergaard. Trion nådde stora framgångar i Sverige med sin första singel "Shine On" och med "Crying at the Discoteque" fick gruppen sitt stora genombrott i Europa. I december 2002 blev Alcazar en kvartett när Magnus Carlsson blev medlem i gruppen och 2007 skedde ytterligare en förändring vid en engångsspelning i London då de bjöd in vännen Lina Hedlund. Succén var ett faktum, Alcazar blev då återigen en trio bestående av Tess, Lina och Andreas.

Hösten 2018 ger sig Alcazar ut på en rikstäckande turné, "20 years of disco – Mission completed", som blir bandets allra sista resa tillsammans. Turnestarten sker i Halmstad, men den 6 oktober gör de stopp i Skövde.

Här kan du lyssna på senaste låten In the name of love på Spotify