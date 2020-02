Under söndag eftermiddag och/eller kväll beräknas en storm komma in över landet. Under fredagen fanns en riskvarning för stora delar av Götaland, dock inte för Skaraborg. Men på lördagen uppdaterade SMHI prognosen och nu gäller en klass 1-varning för Skaraborg för mycket hårda vindbyar.

Klass 1-varningen innebär att det kan bli vindbyar från 21 meter per sekund upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd kan knäckas när det blåser så hårt, uppger SMHI.

Stormvarningen medför att Trafikverket stänger ett antal tågbanor för trafik i förebyggande syfte. Redan på fredagen beslutades att tågen på Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Gårdsjö ställs in från klockan 12.00 på söndag, och trafiken beräknas kunna öppna efter klockan 14.00 på måndag, skriver TT. Även trafiken på sträckorna Uddevalla–Strömstad, Herrljunga–Borås och Borås–Varberg ställs in under samma tid.

Även i Jönköpings län och Halland ställs tågtrafik in. För mer detaljerad information om din resa samt eventuell ersättningstrafik hänvisas resenärer till respektive tågbolag.

Klass 1-varningen utfärdades vid 12.30 på lördagen och gäller under söndagskvällen.

För västkusten i Västra Götalands län och Halland har det utfärdats en klass 2-varning för storm, med vindar mellan 25 och 27 meter per sekund.