Under fredagen spelades den sista omgången i SHE och under tisdagen var den sista omgången i Handbollsligan schemalagd.

Den blir dock inte av.

Efter att Svensk Elithandboll föreslagit att ställa in den sista omgången har Svenska Handbollförbundet nu tagit beslutet att ställa in tisdagens omgång. Det bekräftar förbundet via sin hemsida.