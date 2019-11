Precis som de senaste säsongerna spelas gruppspelet i två nivåer baserat på lagens divisionstillhörighet 2019 och 2020.

DM-gruppspelet genomförs på tre utvalda helger: 7-8/3, 14-15/3 samt 21-22/3.

HERR:

Nivå 1 (grupp 1-12) består av lag från division 4 och plats 1-6 i division 5 säsongen 2019 samt nedflyttade lag från division 3. De bästa lagen på plats 7 och 8 i division 5 har också tilldelats plats på Nivå 1.

I Nivå 1 har man försökt undvika att lag från samma föreslagna serie inte behöver mötas.

Nivå 2 (grupp 13-34) består av lag 8-12 från division 5 2019 samt lag från division 6.

Från nivå 1 går gruppsegrare plus de 8 bästa andraplacerade lagen vidare till cupspelets omgång 1. Från nivå 2 gruppsegrarna.

Tvåorna läggs efter avslutat gruppspel i en tabell och placeras in som tvåa nr 1, tvåa nr 2 och så vidare på givna platser i omgång 1.

Grupp 1: Ekedalens SK, Sätila SK, Annelunds IF, Skultorps IF

Grupp 3: Skepplanda BTK, Vara SK, Grolanda/Floby, Sparsörs AIK

Grupp 4: Rydboholms SK, Ulvåkers IF, Limmareds IF, Sils IF

Grupp 5: Ardala GoIF, Kronängs IF, Fagersanna IF, Torestorp-Älekulla FF

Grupp 7: Byttorps IF, Skara FC, Bergdalens IK, Trollhättan Syrianska FK

Annons

Grupp 8: IFK Mariestad, Trollhättans BoIS, IFK Trollhättan, Valtorps IF

Grupp 10: Götene IF, Edet FK, Levene-Skogslunds IF, Södra Vings IF

Grupp 11: Kinna IF, Åsarp-Trädet FK, Edsvära-Norra Vånga FF, Säven/Hol

Grupp 12: Dalsjöfors GoIF, Falköpings FK, Borgunda IK, IF Tymer

Grupp 13: Tomtens IF, BK Trix, Hova/Weimer Lyrestad, Kinnarp-Slutarps IF

Grupp 14: Fröjereds IF, Hangelösa IF, Stenstorps IF, Tidavads IF

Grupp 15: Våmbs IF, Gullspångs IF, Moholms SK, Norra Fågelås IF

Grupp 16: Kinne-Vedums IF, Lundsbrunn/Varnhem, Mölltorp-Breviks AIF, Tidans IF

Grupp 17: Tibro AIK FK, Forsviks IF, Torsö BIF, Trollekis

Grupp 18: IFK Värsås, Töreboda IK, Vartofta SK, Värings GoIF

Grupp 19: Mariestads BK, Björsäters IF, Folkabo IK, Tråvad/Larv

Grupp 20: SK Mjörn, Axvalls IF, Lödöse Nygård IK, Vedums AIS

Grupp 22: Nossebro IF, Arentorp/Helås FK, Trollhättans FF, Örslösa-Söne IK

Grupp 23: FC Corner, FC Skövde, Jung/Kvänum 10 IF, Mellby IK

Grupp 25: IFK Emtunga, Järpås IS, Rackeby IK, Sollebrunns AIK

Grupp 26: Trollhättans IF, Elmer-Fåglum FK, Källby IF, Södra Härene IF

Fotnot: Alla grupper inte är med här ovan, utan de som är i VGT-sportens spridningsområde. Lagen från division 1, 2 och 3 kliver in omgång 1 av DM.

DAM:

Nivå 1 (grupp 1-7) består av lag från division 2 och samt plats 1-6 i division 3 säsongen 2019 samt nedflyttade lag från division 1. Bästa sjundelag i division 3 2020, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, får också chansen i Nivå 1.

Nivå 2 (grupp 8-14) består av resterande lag från division 3 2019 samt lag från division 4.

Från nivå 1 går gruppsegrare och grupptvåor vidare till cupspelets omgång 1. Från nivå 2 går gruppsegrare vidare till cupspelets omgång 1.

Grupp 1: Arentorp Helås FK, Råda BK, Fagersanna/Mölltorp-Brevik

Grupp 2: Vinninga AIF, Våmbs IF, Mariedals IK

Grupp 3: Götene FK, Skultorps IF, Fristad/Borgstena/Sparsör, Ulvåkers IF

Grupp 4: Brämhults IK, Falköpings KIK, Skövde KIK, Åsarp-Trädet/Redväg

Grupp 6: Alingsås KIK, SKepplanda BTK, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro

Grupp 7: Sils IF, Svenljunga IK, Södra Ving/Timmele

Grupp 8: Hörnebo SK, Korsberga/Fröjered, Töreboda IK,

Grupp 9: Jung-Kvänum 10, IFK Hjo, Stenstorps IF

Grupp 10: Axvalls IF, IFK Emtunga, Norra Fågelås IF, Vara SK

Grupp 11: Jula BK, Gullspång/Hova Weimer, Skara FC

Grupp 14: Vedums AIS, KAbel Åttio/Byttorp, Södra Härene IF, Toarpsalliansen

Fotnot: Alla grupper inte är med här ovan, utan de som är i VGT-sportens spridningsområde. Föreningar i förbundsserierna går in i omgång 1.