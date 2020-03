Skövde HF ställs mot IF Hallby i kvalet för att hålla sig kvar i SHE.

Vi tog ett snack med tränaren Rasmus Poulsen om hans syn på motståndet och hur det uppskjutna spelschemat påverkar.

Därtill tog vi reda på vad kvalmötet innebär för Emma Wahlström och Isa Franzén som har varit utlånade till Hallby under vintern.

– De har blivit en stor del till att vi faktiskt har kunnat nå den här kvalplatsen, säger Hallbys klubbchef Karl Gustavsson.