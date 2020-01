Division 5 norra: Kinne-Vedums IF-Sils IF, Fagersanna IF-Skultorps IF, Korsberga IF-Mariestads BK, IF Tymer-IFK Värsås, Jula BK-Fröjereds IF, Våmbs IF-Tibro AIK FK

Division 5 mellersta: Rångedala IK-Valtorps IF, Annelunds IF-Herrljunga SK FK, Tomtens IF-Edsvära-Norra Vånga FF, Södra Vings IF-Grolanda/Floby, Gällstads FK-Borgunda IK, Tvärred-Vegby FC-Säven/Hol

Division 5 västra: Nossebro IF-FC Corner, IFK Emtunga-Edet FK, Stora Mellby SK-Wargöns IK, Trässbergs BK-Levene-Skogslunds IF, IFK Trollhättan-Trollhättans IF, Halvorstorps IS-Trollhättan Syrianska FK

LÄS OCKSÅ: Heta derbymöten direkt – så spelas premiäromgången i division 4 norra