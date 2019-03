En stund efter slutsignalen i samtliga matcher skedde slutspelsvalen. Tabellettan Kristianstad, som föll borta mot AIK i serieavslutningen, var först ut och valde Redbergslid. Därmed ett möte mot sin tidigare klubb för nye Kristianstadstränaren Ljubomir Vranjes.

Sedan beslutade Malmö att ta sig an Sävehof.

IFK Skövde hade då att välja mellan Lugi och Ystads IF – och valde Lugi.

– Det blir tufft oavsett vem vi möter i ett slutspel. Men jag har en liten känsla av att Ystad är lite vassare, sa Skövdetränaren Jonas Wille i Sportkanalens sändning.

I december vann Skövde med 29–25 i arenan mot Lugi, som i början av februari tog revansch på sin hemmaplan, 25–20. Skövde får framför allt se upp med Lundalagets skyttekung Alfred Jönsson, som efter säsongen kommer bli utlandsproffs i tyska Hannover.

Lugi har dessutom visat fin form på slutet – sju vinster och ett kryss på de åtta senaste.

Den fjärde kvartsfinalen blir mellan Alingsås och Ystads IF.

Matcherna är i bäst av fem och IFK Skövde inleder på hemmaplan om en vecka, måndagen den 25 mars.

– Det ska bli kul att gå in i ett slutspel med mycket publik på läktaren och hemmaplansfördel, säger mittsexan Axel Franzén till C More.

Ledde i paus

Ett kryss hade räckt för IFK i den avgörande matchen borta mot Malmö i kampen om att bli tvåa och få hemmaplansfördel även i en eventuell semifinal.

Skövde ledde med 12–10 i paus, mycket tack vare fint målvaktsspel av Marcus Holmén som hade över 50 i räddningsprocent i första halvlek.

Men i början av andra gjorde Malmö tre raka mål medan det dröjde hela sju och en halv minut innan gästerna spräckte nollan framåt.

Första halvlek innehöll inte några utvisningar, men i andra duggade tvåminutarna tätt och IFK åkte på fem stycken.

Malmö ryckte på slutet ifrån till en tremålsledning. Rasmus Wremer fick sista chansen att reducera till 22–23, men lyckades inte göra mål från kanten. Slutresultatet blev 21–24.

IFK Skövde gjorde flera eleganta mål matchen. I första halvlek svarade Victor Ljungkvist för en ”japan” efter pass från Christopher Hedberg. Den sistnämnde gjorde i andra mål på ett liknande sätt, den här gången var det Rasmus Wremer som stod för framspelningen.

Men det gav alltså inte några poäng i slutändan inför storpubliken, över 3 000 åskådare, i Baltiska Hallen.

Efteråt delades det ut silver- respektive bronsmedaljer till lagen. Det här är IFK Skövdes bästa slutplacering på 14 år.

Noterbart i övrigt är att Hammarby åker ur högsta serien.

Matchfakta HK Malmö-IFK Skövde 24–21 (10–12) Mål, Skövde: Christopher Hedberg 4, Axel Fr.. Matchfakta HK Malmö-IFK Skövde 24–21 (10–12) Mål, Skövde: Christopher Hedberg 4, Axel Franzén 3, Rasmus Wremer 3, Victor Ljungkvist 3, Kristian Svensson 3, Jack Thurin 2, Matias Helt Jepsen 2, Jacob Larsen.