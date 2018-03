Ju mer jag hör om hur Skövde HF har agerat i tränarfrågan kring Magnus Frisk ju mer förbannad, besviken och ledsen blir jag. Jag har följt Skövde HF under 35 år, varit tre tränare under tre sejourer (bland annat under SM-guldåret 2008) och som journalist skrivit en mängd artiklar om klubben. Det som hänt under den här säsongen slår ut allt.

Jag vet att Magnus känt dåligt förtroende från styrelsen under de fem senaste säsongerna. Jag har hört honom säga. ”Jag har inga vänner i styrelsen, dialogen är minimal”.

Stefan Ljungkvist, Bengt-Arne Johansson, Mikael Ingsberg och Håkan Lewenstedt var engagerade och handbollskunniga ordföranden under första delen av 2000-talet. Annnliz Frisk VAR Skövde HF under sin levnad. Sedan Erik Boström tillträdde och efterträddes av Lars Lindström och nu senast Anders Löfvenborg har det bara blivit sämre och sämre.

När styrelsen i torsdags helt plötsligt skickade ut ett pressmeddelande att Magnus Frisk entledigats som tränare i klubben med omedelbar verkan nämndes inte hans namn. Det var respektlöst, uppseendeväckande och klantigt. Ingen från styrelsen hade då hört av sig efter förlusten i Västerås en vecka innan.

Jag tycker styrelsen borde kontaktat Magnus dagen efter förlusten i Västerås och hört sig för om han ville ha någon hjälp inför kvalet och bestämt om åtgärder. Tystnad istället för dialog.

Istället fick hela tränarstaben sparken. Magnus fick beskedet 20 minuter innan torsdagsträningen som ställdes in. Någon i tränarstaben fick läsa det i media och spelarna fick beskedet precis innan de skulle gå ut i träningshallen. Vad är detta? Amatörmässigt.

Styrelsen meddelade att Andreas Larsson skulle ta över som huvudansvarig med hjälp av Therese Islas Helgesson, Anna-Maria Johansson, Johan Green och Mikael Lideskär. Inget ont om Andreas Larsson. Han är en av IFK Skövdes bästa spelare genom tiderna och svarade för en imponerande insats när han för några år sedan räddade Blåvitt kvar i Handbollsligan efter ett inhopp i kvalet.

Jag sätter dock ett frågetecken för de övriga i ledartrojkan. Ingen där förutom Johan Green (tidigare målvaktstränare i Skövde HF under någon säsong) har någon erfarenhet att leda lag på SHE-nivå. Magnus Frisk har över 20 års erfarenhet av det…

Nu tror jag inte det spelar någon roll vilka som coachar Skövde HF mot Guif. Det kunde vara vem som helst och SHF skulle vinna klart ändå. Eskilstunalaget har inga spelare som Hanna Edvardsson, Tilda Olsson, Fatos Kücükyildiz, Julia Ehn och Elizabeth Collado. Skövde HF vinner med 10-15 mål i alla fall…

Jag såg träningen förra tisdagen. Det var högt tempo och spelglädje i truppen och Magnus Frisk var lika engagerad som vanligt i instruktionerna.

Det är aldrig fel att byta tränare, men det ska ske med värdighet. Skövde HF har i flera steg skött det här klantigt och omdömeslöst.

Nu är klubben av med sin främste tränare genom tiderna. Fine! Jag hoppas dock medlemmarna säger sitt på årsmötet i juni.

Min slutsats av allt detta blir: STYRELSEN BORDE AVGÅ innan årsmötet och be Magnus Frisk om ursäkt.

Styrelsen har skämt ut hela klubben inför övriga handbolls-Sverige. Var finns handbollskunskaperna, ledarskapet, respekten och framförallt omdömet? Det börjar mer och mer likna Kalle-Anka-agerande. Hela handbolls-Sverige funderar vad som händer i Skövde HF. Förre förbundskaptenen Per Johansson skriver: ”Skövde HF och dess totalt inkompetenta styrelse borde införskaffa världens största skämskudde. Fegheten personifierad”.

Spelaren Fatos Kücükyildiz på twitter: ”Jag mår illa. Den otroliga bristen på respekt och maktkåtheten”. Heder åt henne!

Förre ordföranden i Skövde HF, Håkan Lewenstedt på FB: ”Jag tror Skövde HF:s era är på väg att rasa”.

Sportbladets journalist Johan Flinck har också kommenterat: ”Utifrån sett är behandlingen av Magnus Frisk från Skövde HF:s styrelse komplett ovärdigt just nu”.

Till historien hör också att Somby/juniortränaren Peter Johansson inte får fortsätta utveckla det lag som han fört till USM-final (bland de åtta bästa i Sverige), trots att han själv ville det. Han får sparken efter denna säsong.

Nu har det också klarnat hur Skövde HF-styrelsens beslutsunderlag såg ut på vilka grunder Magnus Frisk i oktober fick det första beskedet om att hans tränarkontrakt efter 2017/2018 inte skulle förnyas.

På ett möte diskuterade styrelsen profilen för hur den kommande tränaren skulle se ut. Styrelsen kom fram till att den ville ha en ledare som deltar i föreningsarbetet, är synlig, satsar på egna produkter och är lojal. Den nye tränaren skulle vara ett varumärke/utbildare och stå för ett nytt tänkande och en ny taktik. Klubben skulle ta ett nytt steg med nytt blod. Det jämfördes med Magnus Frisk.

Styrelsen satte minustecken på Magnus för att han bland annat var uppgiven, bara såg till elitlaget och var konflikträdd. Han ansågs också för dyr och illojal? Att han hade två döttrar i truppen var inte heller någon fördel. Han fick dock plustecken för att han var erfaren, hade kunskap, stort nätverk, skapade stabilitet och var ett känt namn som drog hit spelare.

Styrelsen trodde att en ny tränare skulle skapa nytändning i hela föreningen, skapa större intresse för klubben både lokalt och nationellt samt att det blev en billigare lösning.

En viss oro framfördes hur spelarna skulle reagera vid ett tränarskifte. Det ser ut att vara ett mycket tunt beslutsunderlag precis som allting annat. Ridå.

Det är inte med samma glädje som jag i fortsättningen kommer att titta på Skövde HF. Det finns dock talanger som i framtiden är värda att se spela handboll. Jag nämner bara Elma Örtemark, 16 – vilken lirare…

