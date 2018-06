Programmet ”Uti Bôgda” har sänts på SVT under tre säsonger. Nu ska humorkollektivet Kass Humor ta sig an ett nytt projekt. Det berättar två av gruppens medlemmar, Jonn Lönn och Andreas Magnusson, i en intervju med P4 Skaraborg. Det rör sig om en ny tv-serie kallad ”Kära Dagbok”, vilken kommer att spelas in i Skaraborg under sommaren och sändas på SVT under nästa år.

– Det är inte lika handlingsbaserat. Vi kan göra mer sketcher vi bara tycker är roliga. Det kanske är det som skiljer sig mest, säger Jonn Lönn till P4 Skaraborg.

–Vi kommer och göra helt nya karaktärer. Men vi kommer också peta in gamla godingar, så att inte folk blir sura eller sådär. Man ska veta lite vad man får när man tittar på Kass Humors grejer. Det kommer att vara idioti på hög nivå denna gången, berättar Andreas Magnusson.

